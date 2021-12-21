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Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах
Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах
Полномочия Центральной избирательной комиссии Абхазии истекают 23 декабря. В 2016 году председателем ЦИК был избран Тамаз Гогия. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T13:50+0300
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CУХУМ, 21 дек – Sputnik. В Абхазии должен быть закон об избирательных правах, в котором будет заложено положение о порядке формирования ЦИК, заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия в интервью телеканалу Абаза-ТВ.На сегодняшний день порядок формирования комиссии определяется законом о выборах в Народное Собрание Абхазии.В аппарате Центральной избирательной комиссии работают 15 человек. Восемь членов ЦИК избираются Парламентом Абхазии, семь назначаются президентом республики.По словам Гогия, члены ЦИК не всегда специалисты в этой области.".. И им было бы проще, когда перед глазами была бы нормативная база, четко и ясно определяющая порядок их работы. Такого у нас нет", – добавил Гогия.В соответствии с порядком формирования ЦИК Абхазии он образуется в течение семи дней после назначения даты выборов. На первом заседании выбираются председатель, заместитель председателя и секретарь. Они работают на платной основе и не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/naznachena-data-vyborov-v-parlament-abkhazii---1036710789.html
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политика, общество, абхазия, цик абхазии
Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах
13:50 21.12.2021 (обновлено: 13:54 21.12.2021)
Полномочия Центральной избирательной комиссии Абхазии истекают 23 декабря. В 2016 году председателем ЦИК был избран Тамаз Гогия.
CУХУМ, 21 дек – Sputnik.
В Абхазии должен быть закон об избирательных правах, в котором будет заложено положение о порядке формирования ЦИК, заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия в интервью
телеканалу Абаза-ТВ.
На сегодняшний день порядок формирования комиссии определяется законом о выборах в Народное Собрание Абхазии.
Логики никакой. Должен быть закон об избирательных правах, где должно быть заложено положение о порядке формирования ЦИК и других комиссий. На основе этого закона и должны создаваться законы о выборах президента, депутатов, референдуме и местных органах самоуправления.
Тамаз Гогия
председатель ЦИК Абхазии
В аппарате Центральной избирательной комиссии работают 15 человек. Восемь членов ЦИК избираются Парламентом Абхазии, семь назначаются президентом республики.
По словам Гогия, члены ЦИК не всегда специалисты в этой области.
".. И им было бы проще, когда перед глазами была бы нормативная база, четко и ясно определяющая порядок их работы. Такого у нас нет", – добавил Гогия.
В соответствии с порядком формирования ЦИК Абхазии он образуется в течение семи дней после назначения даты выборов. На первом заседании выбираются председатель, заместитель председателя и секретарь. Они работают на платной основе и не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой работы.