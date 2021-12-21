https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lavrov-nazval-dalneyshee-prodvizhenie-nato-k-granitsam-rossii-krasnoy-liniey-1036854733.html
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку... 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T15:39+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости."Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна – это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации", – сказал Лавров журналистам.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/nado-sest-i-pogovorit-poluchit-li-rossiya-otvet-na-predlozheniya-nato-1036847824.html
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политика, мид рф, сергей лавров, россия, нато
Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
15:39 21.12.2021 (обновлено: 15:59 21.12.2021)
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik.
Дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение "красной линии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
"Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна – это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации", – сказал Лавров журналистам.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.