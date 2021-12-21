https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/nado-sest-i-pogovorit-poluchit-li-rossiya-otvet-na-predlozheniya-nato-1036847824.html

"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО

"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО

Не расширяться на восток, не принимать Украину, запретить любую военную деятельность в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья — по сути... 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T09:15+0300

2021-12-21T09:15+0300

2021-12-21T09:51+0300

политика

аналитика

россия

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/0b/1032600945_0:58:2935:1708_1920x0_80_0_0_8abc63af963e523939972478282eac5c.jpg

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Москва дала понять: нужны юридические гарантии безопасности. Если проблемы не решать, "ответ будет военным". Подробнее в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости. Публичные действия"Сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами не работают, надо просто сесть и поговорить", — заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.Примерно через месяц Москва передала Вашингтону проекты "Договора между Россией и США о гарантиях безопасности" и "Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора". И документы сразу опубликовали, что не в традициях российской дипломатии.Не принимать Украину, вывести ядерное оружиеВ первом проекте восемь пунктов. В начале отмечается, что страны должны избегать вооруженных конфликтов и противостояния, поскольку "это может дойти до применения ядерного оружия". Москва предлагает взаимные обязательства "не наносить ущерб безопасности", размещая вооруженные силы на территории третьих стран. Речь идет в первую очередь об Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Другие пункты — запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности вне национальной территории, обещание воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков с ядерным и неядерным вооружением.Главное: НАТО не следует расширяться на восток и принимать в блок страны, входившие в Советский Союз. Пентагон также не должен создавать на этих территориях военные базы и использовать местную инфраструктуру.Москва, помимо этого, настаивает на вывозе из Европы американского ядерного оружия.Некоторые положения касаются только альянса. Россия просит отвести вооружения и вооруженные силы с территории государств, вошедших в блок после 1997 года.Ответа Москва ждет в ближайшее время, пояснили в МИД.Россия проводит новые красные линииНа Западе к этой инициативе отнеслись по-разному. В США отметили, что предложения видели и обсуждают их с европейскими партнерами. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джозефа Байдена сообщило, что часть инициатив Москвы в Белом доме считают неприемлемыми, а некоторые, напротив, — полезными. Ответить должны на этой неделе."Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность. Все страны имеют право определять собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", — указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт полагает, что у России нет права указывать партнерам НАТО, как себя вести. Ее литовский коллега Арвидас Анушаускас уверен, что нельзя "позволять Москве проводить новые красные линии" и "делить Европу на сферы влияния".Похожей позиции придерживается и генсек альянса. "Идея конференции, на которой мы заново обсуждаем сферы влияния, в рамках которых великие державы будут определять, что их соседи могут и не могут делать, заставит нас отступить назад. Это неправильное направление", — подчеркнул Йенс Столтенберг. Конечно, налаживать отношения надо. "Но не за счет наших основополагающих ценностей", — добавил он."Ответ будет военно-техническим"Формальным поводом для проектов послужило обострение ситуации на Украине. Но Россия и раньше предлагала обсудить это на разных площадках. В Москве заверили, что ни о каком нападении, о чем твердят западные СМИ, нет и помыслов. "Те, кто разогревают эту тему, стремятся не избежать конфликта, а спровоцировать власти Киева, это необдуманные и опасные действия", — уточнил замглавы МИД Сергей Рябков.Однако если Вашингтон и НАТО не предоставят гарантии безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. "Наш ответ будет военным и военно-техническим", — отметил Рябков.Это подтвердили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "в такой ситуации возможны самые разные варианты".При этом документы, направленные США и НАТО, хотя и дополняют друг друга, но все же разные. "Надо рассматривать каждый по отдельности. К тому же речь не идет об односторонних шагах, Москва предлагает взаимные обязательства. Нельзя это однозначно назвать ультиматумом или требованием капитуляции. Возможно, на Западе выдвинут встречные инициативы", — добавил эксперт.В любом случае, Россия продемонстрировала готовность к диалогу. Теперь мяч на стороне НАТО и США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/gensek-nato-vystupil-protiv-idei-konferentsii-s-rossiey-o-sferakh-vliyaniya-1036827038.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/my-ikh-chestno-predupredili-pered-nato-provedena-krasnaya-liniya-1036762373.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/gruziya-mezhdu-nato-i-odkb-opasnye-manevry-i-mechty-1036734727.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-kremle-zayavili-o-polzuchem-dvizhenii-nato-v-storonu-rossii--1036760466.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, аналитика, россия, нато, сша