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"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО
"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО
Не расширяться на восток, не принимать Украину, запретить любую военную деятельность в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья — по сути... 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T09:15+0300
2021-12-21T09:51+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Москва дала понять: нужны юридические гарантии безопасности. Если проблемы не решать, "ответ будет военным". Подробнее в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости. Публичные действия"Сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами не работают, надо просто сесть и поговорить", — заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.Примерно через месяц Москва передала Вашингтону проекты "Договора между Россией и США о гарантиях безопасности" и "Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора". И документы сразу опубликовали, что не в традициях российской дипломатии.Не принимать Украину, вывести ядерное оружиеВ первом проекте восемь пунктов. В начале отмечается, что страны должны избегать вооруженных конфликтов и противостояния, поскольку "это может дойти до применения ядерного оружия". Москва предлагает взаимные обязательства "не наносить ущерб безопасности", размещая вооруженные силы на территории третьих стран. Речь идет в первую очередь об Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.Другие пункты — запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности вне национальной территории, обещание воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков с ядерным и неядерным вооружением.Главное: НАТО не следует расширяться на восток и принимать в блок страны, входившие в Советский Союз. Пентагон также не должен создавать на этих территориях военные базы и использовать местную инфраструктуру.Москва, помимо этого, настаивает на вывозе из Европы американского ядерного оружия.Некоторые положения касаются только альянса. Россия просит отвести вооружения и вооруженные силы с территории государств, вошедших в блок после 1997 года.Ответа Москва ждет в ближайшее время, пояснили в МИД.Россия проводит новые красные линииНа Западе к этой инициативе отнеслись по-разному. В США отметили, что предложения видели и обсуждают их с европейскими партнерами. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джозефа Байдена сообщило, что часть инициатив Москвы в Белом доме считают неприемлемыми, а некоторые, напротив, — полезными. Ответить должны на этой неделе."Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность. Все страны имеют право определять собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", — указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт полагает, что у России нет права указывать партнерам НАТО, как себя вести. Ее литовский коллега Арвидас Анушаускас уверен, что нельзя "позволять Москве проводить новые красные линии" и "делить Европу на сферы влияния".Похожей позиции придерживается и генсек альянса. "Идея конференции, на которой мы заново обсуждаем сферы влияния, в рамках которых великие державы будут определять, что их соседи могут и не могут делать, заставит нас отступить назад. Это неправильное направление", — подчеркнул Йенс Столтенберг. Конечно, налаживать отношения надо. "Но не за счет наших основополагающих ценностей", — добавил он."Ответ будет военно-техническим"Формальным поводом для проектов послужило обострение ситуации на Украине. Но Россия и раньше предлагала обсудить это на разных площадках. В Москве заверили, что ни о каком нападении, о чем твердят западные СМИ, нет и помыслов. "Те, кто разогревают эту тему, стремятся не избежать конфликта, а спровоцировать власти Киева, это необдуманные и опасные действия", — уточнил замглавы МИД Сергей Рябков.Однако если Вашингтон и НАТО не предоставят гарантии безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. "Наш ответ будет военным и военно-техническим", — отметил Рябков.Это подтвердили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "в такой ситуации возможны самые разные варианты".При этом документы, направленные США и НАТО, хотя и дополняют друг друга, но все же разные. "Надо рассматривать каждый по отдельности. К тому же речь не идет об односторонних шагах, Москва предлагает взаимные обязательства. Нельзя это однозначно назвать ультиматумом или требованием капитуляции. Возможно, на Западе выдвинут встречные инициативы", — добавил эксперт.В любом случае, Россия продемонстрировала готовность к диалогу. Теперь мяч на стороне НАТО и США.
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политика, аналитика, россия, нато, сша

"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО

09:15 21.12.2021 (обновлено: 09:51 21.12.2021)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Не расширяться на восток, не принимать Украину, запретить любую военную деятельность в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья — по сути, Россия потребовала от НАТО и США вернуться к ситуации 1997 года.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Москва дала понять: нужны юридические гарантии безопасности. Если проблемы не решать, "ответ будет военным". Подробнее в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.

Публичные действия

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Генсек НАТО выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния
19 декабря, 13:17
"Сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами не работают, надо просто сесть и поговорить", — заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
О гарантиях, причем именно юридических — поскольку устные обещания Запад не сдержал, — в середине ноября заговорил Владимир Путин. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел, он подчеркивал, что Россия — миролюбие государство, однако в НАТО настроены на конфронтацию.
Примерно через месяц Москва передала Вашингтону проекты "Договора между Россией и США о гарантиях безопасности" и "Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора". И документы сразу опубликовали, что не в традициях российской дипломатии.

Не принимать Украину, вывести ядерное оружие

В первом проекте восемь пунктов. В начале отмечается, что страны должны избегать вооруженных конфликтов и противостояния, поскольку "это может дойти до применения ядерного оружия". Москва предлагает взаимные обязательства "не наносить ущерб безопасности", размещая вооруженные силы на территории третьих стран. Речь идет в первую очередь об Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
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18 декабря, 09:35
Другие пункты — запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности вне национальной территории, обещание воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков с ядерным и неядерным вооружением.
Главное: НАТО не следует расширяться на восток и принимать в блок страны, входившие в Советский Союз. Пентагон также не должен создавать на этих территориях военные базы и использовать местную инфраструктуру.
Москва, помимо этого, настаивает на вывозе из Европы американского ядерного оружия.
Во втором проекте на один пункт больше. Сторонам не следует считать себя противниками и не нужно создавать ситуации, "которые могли бы расценить как угрозу для национальной безопасности". Спорные вопросы надо решать с помощью консультаций. В том числе в формате Совета Россия — НАТО.
Некоторые положения касаются только альянса. Россия просит отвести вооружения и вооруженные силы с территории государств, вошедших в блок после 1997 года.
Ответа Москва ждет в ближайшее время, пояснили в МИД.

Россия проводит новые красные линии

На Западе к этой инициативе отнеслись по-разному. В США отметили, что предложения видели и обсуждают их с европейскими партнерами. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джозефа Байдена сообщило, что часть инициатив Москвы в Белом доме считают неприемлемыми, а некоторые, напротив, — полезными. Ответить должны на этой неделе.
Боевые корабли НАТО. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
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"Мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность. Все страны имеют право определять собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", — указала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт полагает, что у России нет права указывать партнерам НАТО, как себя вести. Ее литовский коллега Арвидас Анушаускас уверен, что нельзя "позволять Москве проводить новые красные линии" и "делить Европу на сферы влияния".
Похожей позиции придерживается и генсек альянса. "Идея конференции, на которой мы заново обсуждаем сферы влияния, в рамках которых великие державы будут определять, что их соседи могут и не могут делать, заставит нас отступить назад. Это неправильное направление", — подчеркнул Йенс Столтенберг. Конечно, налаживать отношения надо. "Но не за счет наших основополагающих ценностей", — добавил он.
"Конечные намерения России неясны, за исключением того, что они стремятся угрожать Украине и ослабить ее. Недопустимо, чтобы Москва использовала кризис для достижения цели по изменению структуры безопасности в Европе", — так отреагировал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Ответ будет военно-техническим"

Формальным поводом для проектов послужило обострение ситуации на Украине. Но Россия и раньше предлагала обсудить это на разных площадках. В Москве заверили, что ни о каком нападении, о чем твердят западные СМИ, нет и помыслов. "Те, кто разогревают эту тему, стремятся не избежать конфликта, а спровоцировать власти Киева, это необдуманные и опасные действия", — уточнил замглавы МИД Сергей Рябков.
Однако если Вашингтон и НАТО не предоставят гарантии безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. "Наш ответ будет военным и военно-техническим", — отметил Рябков.
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Это подтвердили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "в такой ситуации возможны самые разные варианты".
Очевидно, что предложения опубликовали сразу в расчете на общественно-политический резонанс. "Цель — активизировать потенциальных сторонников конструктивного диалога с Россией, проверить, насколько они готовы к обсуждению", — говорит генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом документы, направленные США и НАТО, хотя и дополняют друг друга, но все же разные. "Надо рассматривать каждый по отдельности. К тому же речь не идет об односторонних шагах, Москва предлагает взаимные обязательства. Нельзя это однозначно назвать ультиматумом или требованием капитуляции. Возможно, на Западе выдвинут встречные инициативы", — добавил эксперт.
В любом случае, Россия продемонстрировала готовность к диалогу. Теперь мяч на стороне НАТО и США.
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