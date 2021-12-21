https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lavrov-voennye-bazy-rossii-obespechivayut-bezopasnost-rubezhey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii--1036854585.html

Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии

Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии

В понедельник, 20 декабря, в Сочи прошла встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные базы РФ в Абхазии и Южной Осетии закрывают потребности союзников в обеспечении безопасности своих рубежей. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что на встрече с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым не обсуждался вопрос втягивания Грузии в НАТО."Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большей части ее народа, в Североатлантический альянс", – сказал Лавров журналистам. Встреча министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии прошла в Сочи 20 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/glava-mid-abkhazii-inal-ardzinba-podvel-itogi-vstrechi-s-sergeem-lavrovym-1036845634.html

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политика, мид рф, сергей лавров, мид абхазии, нато, грузия