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Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии
Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии
В понедельник, 20 декабря, в Сочи прошла встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные базы РФ в Абхазии и Южной Осетии закрывают потребности союзников в обеспечении безопасности своих рубежей. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что на встрече с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым не обсуждался вопрос втягивания Грузии в НАТО."Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большей части ее народа, в Североатлантический альянс", – сказал Лавров журналистам. Встреча министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии прошла в Сочи 20 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/glava-mid-abkhazii-inal-ardzinba-podvel-itogi-vstrechi-s-sergeem-lavrovym-1036845634.html
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политика, мид рф, сергей лавров, мид абхазии, нато, грузия

Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии

15:35 21.12.2021 (обновлено: 16:01 21.12.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В понедельник, 20 декабря, в Сочи прошла встреча глав МИД России, Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные базы РФ в Абхазии и Южной Осетии закрывают потребности союзников в обеспечении безопасности своих рубежей.

"Там находятся, в соответствии с подписанными договорами, наши военные базы, они надежно закрывают потребности наших союзников в обеспечении безопасности своих рубежей", – приводит цитату министра РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что на встрече с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым не обсуждался вопрос втягивания Грузии в НАТО.
Инал Ардзинба и Сергей Лавров - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
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"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию, вопреки воле большей части ее народа, в Североатлантический альянс", – сказал Лавров журналистам.
Встреча министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии прошла в Сочи 20 декабря.
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