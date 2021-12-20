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Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подвел итоги встречи с Сергеем Лавровым

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подвел итоги встречи с Сергеем Лавровым

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Абхазии Инала Ардзинба прошла в Сочи 20 декабря. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал итоги переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, которые прошли в понедельник 20 декабря."Состоялся диалог по широкому кругу вопросов – социально-экономического развития, культуры, туризма. Прежде всего рассмотрели ситуацию в регионе, в Черном море, регулярные учения, которые происходят по инициативе НАТО при участии Грузии и Украины, это системные учения, которые происходят постоянно, плюс, вопросы милитаризации Грузии", - отметил Инал Ардзинба.Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран коснулись вопроса Женевских международных переговоров. Глава МИД Абхазии отметил, что этот формат имеет особое значение для республики, так как дискуссии являются единственной международной площадкой, где Абхазия имеет официальное представительство. Ардзинба рассказал и о планах по укреплению информационной политики Абхазии.Также на встреча шла речь об укреплении взаимодействия республики с субъектами Российской Федерации."В этом контексте обсудили возможность запуска абхазского инвестиционного форума как дискуссионной площадке, которая будет проходить в регионах Российской Федерации, где есть потенциал сотрудничества между Абхазией и соответствующим регионом. Форум нужен, чтобы мы правильно представили инвестиционный потенциал Республики Абхазия и безусловно привлекали группы инвесторов в Абхазию. Эту работу мы планируем проводить с Торгово-промышленной палатой Абхазии и всеми заинтересованными институтами", - подчеркнул Инал Ардзинба.Согласно третьей статье Договора между Абхазией и Россией от 2014 года, очень важным направлением деятельности является обеспечение условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, реализуемых при поддержке и по инициативе России, добавил министр."Здесь тоже мы обсудили ряд интересных проектов, которые также предполагаются к реализации. Безусловно в этом контексте отметили важность стабильного развития нашего государства, экономики, социальной сферы. Для нашего международного имиджа, реализации поэтапной, ритмичной программы социально-экономического развития нашей республики, крайне важна стабильность. Стабильность сегодня - это наши новые успехи и достижения завтра", - подытожил Ардзинба.Главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/inal-ardzinba-i-sergey-lavrov-obmenyalis-pamyatnymi-podarkami-1036844231.html

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