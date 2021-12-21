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https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/logua-prezident-gotov-k-peregovoram-s-oppozitsiey-1036858557.html
Логуа: президент готов к переговорам с оппозицией
Логуа: президент готов к переговорам с оппозицией
Днем во вторник, 21 декабря, в Сухуме начался несанкционированный митинг оппозиции. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
политика
аслан бжания
абхазия
оппозиция
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания готов начать переговоры с оппозицией через несколько дней, когда ситуация успокоится, заявил советник главы государства по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Об этом пишет агентство "Апсныпресс". Логуа вышел к сторонникам Бжания, собравшимся у здания Администрации президента, после встречи главы государства с делегатами от протестующих. "Представители от митингующих предложили президенту прийти на митинг и выступить перед собравшимися. Президент ответил, что он не может нарушать им же самим принятое распоряжение о недопустимости проведения различных несанкционированных митингов в условиях действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом он сказал, что через несколько дней, когда ситуация успокоится, готов начать переговоры с оппозицией, готов к обсуждению всех волнующих ее вопросов", – сказал Логуа.Днем во вторник, 21 декабря, в Сухуме начался несанкционированный митинг оппозиции.После того как делегаты от оппозиции вернулись со встречи с президентом и рассказали об ее итогах, митингующие направились в Парламент и попытались прорвать кордон. Им удалось отогнать два автобуса, которые были выставлены у здания в качестве кордона. Силовики пытались остановить проникших через оцепление к Парламенту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/chast-mitinguyuschikh-napravilas-k-parlamentu-i-pytaetsya-prorvat-kordon-1036857314.html
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политика, аслан бжания, абхазия, оппозиция

Логуа: президент готов к переговорам с оппозицией

19:11 21.12.2021 (обновлено: 20:35 21.12.2021)
© SputnikМитинг у здания парламента
Митинг у здания парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik
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Днем во вторник, 21 декабря, в Сухуме начался несанкционированный митинг оппозиции.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания готов начать переговоры с оппозицией через несколько дней, когда ситуация успокоится, заявил советник главы государства по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Об этом пишет агентство "Апсныпресс".
Логуа вышел к сторонникам Бжания, собравшимся у здания Администрации президента, после встречи главы государства с делегатами от протестующих.
"Представители от митингующих предложили президенту прийти на митинг и выступить перед собравшимися. Президент ответил, что он не может нарушать им же самим принятое распоряжение о недопустимости проведения различных несанкционированных митингов в условиях действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. При этом он сказал, что через несколько дней, когда ситуация успокоится, готов начать переговоры с оппозицией, готов к обсуждению всех волнующих ее вопросов", – сказал Логуа.
Митинг у здания парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон
17:48
Днем во вторник, 21 декабря, в Сухуме начался несанкционированный митинг оппозиции.
После того как делегаты от оппозиции вернулись со встречи с президентом и рассказали об ее итогах, митингующие направились в Парламент и попытались прорвать кордон. Им удалось отогнать два автобуса, которые были выставлены у здания в качестве кордона.
Силовики пытались остановить проникших через оцепление к Парламенту.
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