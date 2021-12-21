https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/opublikovany-fotografii-omikron-shtamma-koronavirusa-1036847652.html
Опубликованы фотографии омикрон-штамма коронавируса
Опубликованы фотографии омикрон-штамма коронавируса
Состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T08:45+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора."Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и так далее", – говорится в сообщении.Отмечается, что клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом."После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе. На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", – сообщает Роспотребнадзор.Добавляется, что белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме, а впоследствии скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.Уточняется, что в случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличие от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/voz-omikron-rasprostranyaetsya-bystree-i-zarazhaet-privitykh-i-vyzdorovevshikh-1036843649.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Опубликованы фотографии омикрон-штамма коронавируса
08:45 21.12.2021 (обновлено: 09:54 21.12.2021)
Состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik
. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон", сообщается на сайте
Роспотребнадзора.
"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, т.е. формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и так далее", – говорится в сообщении.
Отмечается, что клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом.
"После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе. На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", – сообщает Роспотребнадзор.
Добавляется, что белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме, а впоследствии скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий проникают внутрь, приобретая при этом дополнительную оболочку.
Уточняется, что в случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличие от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции.