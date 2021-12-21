https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/podstantsiya-sukhum-2-otklyuchena-na-vremya-montazha-transformatora-1036855998.html

Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора

Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора

Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T16:51+0300

2021-12-21T16:51+0300

2021-12-21T16:55+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755776_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d8eee0314bb1306c324e8c42e6c38b48.jpg

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Монтаж дополнительного трансформатора начался на подстанции "Сухум-2", на ПС временно введено ограничение на поставку электроэнергии абонентам. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.21 декабря стало известно, что график веерных отключений электроэнергии в Абхазии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети.Отмечается, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии