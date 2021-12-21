https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/podstantsiya-sukhum-2-otklyuchena-na-vremya-montazha-transformatora-1036855998.html
Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T16:51+0300
2021-12-21T16:51+0300
2021-12-21T16:55+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Монтаж дополнительного трансформатора начался на подстанции "Сухум-2", на ПС временно введено ограничение на поставку электроэнергии абонентам. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.21 декабря стало известно, что график веерных отключений электроэнергии в Абхазии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети.Отмечается, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html
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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
16:51 21.12.2021 (обновлено: 16:55 21.12.2021)
Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Монтаж дополнительного трансформатора начался на подстанции "Сухум-2", на ПС временно введено ограничение на поставку электроэнергии абонентам. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.
21 декабря стало известно, что график веерных отключений электроэнергии в Абхазии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети.
Отмечается, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.
В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.