Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/podstantsiya-sukhum-2-otklyuchena-na-vremya-montazha-transformatora-1036855998.html
Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T16:51+0300
2021-12-21T16:55+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755776_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d8eee0314bb1306c324e8c42e6c38b48.jpg
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Монтаж дополнительного трансформатора начался на подстанции "Сухум-2", на ПС временно введено ограничение на поставку электроэнергии абонентам. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.21 декабря стало известно, что график веерных отключений электроэнергии в Абхазии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети.Отмечается, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031755776_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_58d04e1613359d196959b19891b5aec2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора

16:51 21.12.2021 (обновлено: 16:55 21.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум ПС-2
Сухум ПС-2 - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Абхазия с ночи 21 декабря получает в полном объеме переток электроэнергии из России.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Монтаж дополнительного трансформатора начался на подстанции "Сухум-2", на ПС временно введено ограничение на поставку электроэнергии абонентам. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
ЛЭП Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
В Абхазии
В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии
15:05
Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.
21 декабря стало известно, что график веерных отключений электроэнергии в Абхазии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети.
Отмечается, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.
В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
16:25Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
16:00Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
15:39Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
15:35Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии
15:19Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
15:05В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии
14:49Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
14:43Митинг оппозиции начался на набережной Сухума
14:20Горелов рассказал об опасности одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
13:50Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах
12:50Хищные и ядовитые: опасная фауна Абхазии
12:20Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30
11:15Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
10:50Счет на дни: как не перепутать реакцию на прививку с COVID-19
10:20В Гагре сгорела часть жилого дома
09:15"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО
08:45Опубликованы фотографии омикрон-штамма коронавируса
ВчераЧисло выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч
ВчераГлава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок