https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html

В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии

В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии

С 00:00 21 декабря в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T15:05+0300

2021-12-21T15:05+0300

2021-12-21T16:44+0300

в абхазии

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.По поручению Кабмина Абхазии, на подстанции "Сухум-2" во вторник, 21 декабря, начались работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.Абхазия не впервые запрашивает переток у России. Тариф поставки электроэнергии в разные годы варьировался в пределах от 2,70 до 3,60 рублей за кВт.ч. В 2020 году переток шел с февраля по март в объеме 69,4 миллиона кВт.ч. Задолженность в сумме 162 миллиона рублей в правительстве планируют погасить за счет Инвестпрограммы.В ноябре 2020 года президент Абхазии снова обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о поставке электроэнергии в связи с запланированной остановкой ИнгурГЭС из-за ремонта деривационного тоннеля. И уже с декабря 2020 года по май 2021 года суммарно Абхазия потребила около одного миллиарда кВт.ч. Счет на поставку этого объема электроэнергии, как заявила ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, Абхазии не был предъявлен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/abkhaziya-nachala-poluchat-peretok-elektroenergii-iz-rossii-1036763175.html

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абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии