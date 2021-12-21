Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/v-abkhazii-otmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-1036853960.html
В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии
В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии
С 00:00 21 декабря в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T15:05+0300
2021-12-21T16:44+0300
в абхазии
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756256_0:113:1377:888_1920x0_80_0_0_150b12a0ce1a98358194395dfa2da611.jpg
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.По поручению Кабмина Абхазии, на подстанции "Сухум-2" во вторник, 21 декабря, начались работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.Абхазия не впервые запрашивает переток у России. Тариф поставки электроэнергии в разные годы варьировался в пределах от 2,70 до 3,60 рублей за кВт.ч. В 2020 году переток шел с февраля по март в объеме 69,4 миллиона кВт.ч. Задолженность в сумме 162 миллиона рублей в правительстве планируют погасить за счет Инвестпрограммы.В ноябре 2020 года президент Абхазии снова обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о поставке электроэнергии в связи с запланированной остановкой ИнгурГЭС из-за ремонта деривационного тоннеля. И уже с декабря 2020 года по май 2021 года суммарно Абхазия потребила около одного миллиарда кВт.ч. Счет на поставку этого объема электроэнергии, как заявила ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, Абхазии не был предъявлен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/abkhaziya-nachala-poluchat-peretok-elektroenergii-iz-rossii-1036763175.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756256_22:0:1355:1000_1920x0_80_0_0_89582ed79f6a0b6139061714eee27bd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии

15:05 21.12.2021 (обновлено: 16:44 21.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛЭП Очамчыра
ЛЭП Очамчыра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
С 00:00 21 декабря в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые будут вводиться в случае возросшей нагрузки на электросети. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Отмечается, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года, это позволило отменить график веерных отключений.

В "Черноморэнерго" уточнили, что ВЛ "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.
Поездка на Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
В Абхазии
Абхазия начала получать переток электроэнергии из России
18 декабря, 10:29
По поручению Кабмина Абхазии, на подстанции "Сухум-2" во вторник, 21 декабря, начались работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.
Абхазия не впервые запрашивает переток у России. Тариф поставки электроэнергии в разные годы варьировался в пределах от 2,70 до 3,60 рублей за кВт.ч. В 2020 году переток шел с февраля по март в объеме 69,4 миллиона кВт.ч. Задолженность в сумме 162 миллиона рублей в правительстве планируют погасить за счет Инвестпрограммы.
В ноябре 2020 года президент Абхазии снова обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о поставке электроэнергии в связи с запланированной остановкой ИнгурГЭС из-за ремонта деривационного тоннеля. И уже с декабря 2020 года по май 2021 года суммарно Абхазия потребила около одного миллиарда кВт.ч. Счет на поставку этого объема электроэнергии, как заявила ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, Абхазии не был предъявлен.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
16:25Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
16:00Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
15:39Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
15:35Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии
15:19Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
15:05В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии
14:49Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
14:43Митинг оппозиции начался на набережной Сухума
14:20Горелов рассказал об опасности одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
13:50Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах
12:50Хищные и ядовитые: опасная фауна Абхазии
12:20Число случаев омикрон-штамма в России достигло 30
11:15Михеев рассказал, почему Запад легализует извращения
10:50Счет на дни: как не перепутать реакцию на прививку с COVID-19
10:20В Гагре сгорела часть жилого дома
09:15"Надо сесть и поговорить": получит ли Россия ответ на предложения НАТО
08:45Опубликованы фотографии омикрон-штамма коронавируса
ВчераЧисло выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 37 тысяч
ВчераГлава МВД Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации и соблюдать порядок