Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-22-dekabrya-1036852050.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T18:55+0300
2021-12-21T18:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165848_0:270:2601:1733_1920x0_80_0_0_69f548ed0d306c0b277c886cfee141cf.jpg
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В среду, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 15-20 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033165848_33:0:2344:1733_1920x0_80_0_0_6466e2269a1c40986dd9d4f4653a1d21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря

18:55 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Облака в пасмурную погоду
Облака в пасмурную погоду - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В среду, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25Судьба одного из попавших под лавину военных в Южной Осетии неизвестна
20:00Пять российских военных попали под лавину в Южной Осетии
19:55Россия произвела свыше 300 миллионов комплектов вакцины от коронавируса
19:25Джинджолия: при таких нагрузках любые электросети в любой стране рассыпались бы давно
19:11Логуа: президент готов к переговорам с оппозицией
18:55Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря
17:48Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон
17:26Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает применение против России коалиций
17:05Модернизация российской армии и ответ НАТО: Путин выступил в Минобороны
16:51Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
16:25Штормовое предупреждение в Сочи продлили на сутки
16:00Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
15:39Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
15:35Лавров: военные базы России обеспечивают безопасность рубежей Абхазии и Южной Осетии
15:19Личный состав МВД Абхазии обеспечивает безопасность у комплекса правительственных зданий
15:05В Абхазии отменен график веерных отключений электроэнергии
14:49Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
14:43Митинг оппозиции начался на набережной Сухума
14:20Горелов рассказал об опасности одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
13:50Глава ЦИК: в Абхазии должен быть закон об избирательных правах