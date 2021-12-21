https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-22-dekabrya-1036852050.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T18:55+0300

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2021-12-21T18:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В среду, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 15-20 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии