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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T18:55+0300
2021-12-21T18:55+0300
2021-12-21T18:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В среду, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 15-20 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. В среду, 22 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами в порывах до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.