https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/putin-zayavil-o-nedoverii-k-dolgosrochnym-yuridicheskim-garantiyam-ssha-1036855433.html
Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T16:00+0300
2021-12-21T16:00+0300
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они из них легко выходят, пишет РИА Новости."Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Президент напомнил, что "Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными".Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/oni-chto-govoryat-zapad-ne-znaet-chto-otvetit-rossii-1036850777.html
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политика, россия, владимир путин, нато, сша
Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
16:00 21.12.2021 (обновлено: 16:38 21.12.2021)
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik
. Президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они из них легко выходят, пишет РИА Новости.
"Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Президент напомнил, что "Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными".
Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.
"Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии, вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон. И мы надеемся на них получить ясный и исчерпывающий ответ", – сказал Путин.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.