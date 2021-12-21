https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/putin-zayavil-o-nedoverii-k-dolgosrochnym-yuridicheskim-garantiyam-ssha-1036855433.html

Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США

Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T16:00+0300

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политика

россия

владимир путин

нато

сша

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям США тоже нельзя верить, потому что они из них легко выходят, пишет РИА Новости."Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.Президент напомнил, что "Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными".Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/oni-chto-govoryat-zapad-ne-znaet-chto-otvetit-rossii-1036850777.html

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политика, россия, владимир путин, нато, сша