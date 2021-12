https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/oni-chto-govoryat-zapad-ne-znaet-chto-otvetit-rossii-1036850777.html

"Они что, говорят?": Запад не знает, что ответить России

"Они что, говорят?": Запад не знает, что ответить России

Растерянность, настороженность, удивление, неуверенность — такова первая реакция Запада на публично озвученные мирные инициативы России. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T13:20+0300

2021-12-21T13:20+0300

2021-12-21T13:35+0300

политика

россия

нато

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036850748_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_04e39ade3b23d3243215bce2e47c7e7c.jpg

Несмотря на значимость и беспрецедентность предложений, многие западные (особенно европейские) масс-медиа взяли затянувшуюся паузу, явно испытывая трудности с определением тональности освещения этого события, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Как отмечает немецкий политолог Александр Рар, ни одно СМИ Европы не решилось пока обнародовать в более или менее полном виде проекты договоров, предложенных Москвой.А по тем комментариям, которые следуют от кремленологов разных мастей, чувствуется, что они удивлены и шокированы самим языком и публичностью предложений Кремля. За последние 30 лет на Западе явно отвыкли от того, что с ними говорят столь открыто, четко и одновременно в достаточной мере жестко.Судя по всему, главная проблема для тамошних комментаторов заключается в том, как представить своей публике предложения России, осуществление которых однозначно ведет к деэскалации и реальному разоружению, отодвигает мир от пропасти ядерной войны. Называть вещи своими именами — значит отходить от привычного для аудитории нарратива, заключающегося в насаждении идеи о природной агрессивности России. Именно поэтому мирные инициативы ни в коем случае нельзя называть мирными инициативами. Судя по первым неловким комментариям зарубежных СМИ, выход они нашли в словах "требования" и "ультиматум": так можно своим читателям представить даже мирные предложения России как шантаж и угрозу.Судя по реакции со стороны бывшего посла США в России Майкла Макфола, он тоже не понял (а скорее всего, сделал вид, что не понял): мы в основном предлагаем зафиксировать ситуацию на нынешнем уровне, не продвигая военную инфраструктуру на опасно близкое расстояние друг от друга. В ответ американский дипломат выдвинул свои предложения: вывести российские войска из Приднестровья, отозвать признание Южной Осетии и Абхазии, "вернуть Крым Украине" и так далее.Отвечая в духе Макфола, мы, конечно, могли бы предложить Америке закрыть все свои заморские базы, а Североатлантическому альянсу — самораспуститься. Но опытный политик всерьез полагает, что именно так, доведением любой идеи до абсурда, и должны вестись переговоры. Да, таков теперь уровень западной дипломатии — остается только посочувствовать российскому дипкорпусу, которому приходится иметь дело с выходцами из этой школы.Исходя из первой реакции западных журналистов и аналитиков, можно сделать вывод, что до более подробного изучения и ответа на российские инициативы выбрана тактика полного замалчивания обязательств, которые мы берем на себя, и представления проектов как ничем не подкрепленных ультиматумов с тем, чтобы вызвать отторжение западного обывателя. Например, сайт Axios так пишет о наших предложениях: "Требования России эксперты характеризуют как максималистские и вряд ли приемлемые". А дальше следует перечисление обязательств, которые должны взять на себя исключительно США и НАТО.Абсолютно точно так же трактует проекты договоров еще один дипломат Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине: "Московские проекты договоров НАТО — Россия и США — Россия полны требований, которые, как в Кремле должны понимать, неприемлемы для Запада". И подобное мы читаем в подавляющем большинстве комментариев аналитиков, числящихся на Западе основными "специалистами по России". Представьте гневную реакцию американского читателя, который, исходя из этой информации, приходит к мнению о том, что эти русские опять пытаются приставить пистолет к его виску, не предлагая ничего взамен.А ведь оба проекта договоров — и с НАТО, и отдельно с США — как раз предполагают взаимные обязательства и гарантии. Ясно, что за кулисами переговоров наши дипломаты подробнее разъясняют своим коллегам, какие именно шаги предпримет Москва в случае отказа Запада от наших мирных инициатив. На публике же заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко пояснил это так: "Тогда мы тоже перейдем в этот режим создания контругроз. Тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы там разместили такие системы".Если же сопоставить слова Грушко с этими обязательствами, то можно сделать простой вывод: в случае отказа США и НАТО от наших мирных инициатив Россия получает полное моральное право (юридическое мы и без того имеем) на использование территории других государств для создания тех самых "контругроз" в ответ на новые угрозы системе обороны. Мало того, российские ракеты и ядерное вооружение могут оказаться за пределами страны. И это может быть не только Белоруссия, уже высказавшая готовность разместить их на своей территории. Места баз для ядерной и ракетной инфраструктуры России могут неприятно — и даже очень неприятно — удивить Вашингтон. Неслучайно замминистра иностранных дел Сергей Рябков провел прямые параллели между нынешним и Карибским кризисами.Вот чего не в состоянии понять или страшатся осознать многочисленные кремленологи на Западе. Они почему-то все потенциальные угрозы от России (те самые "контругрозы", о которых говорил Грушко) связывают исключительно с "российским вторжением на Украину". То есть сами себе придумали мнимое "вторжение", сами же теперь полагают, что "ультиматум" Москвы заключается в выдвижении условий для отказа от нападения на Украину. Главный британский кремленолог Эдвард Лукас, к примеру, на страницах The Times описывая свои страхи по поводу захвата Россией всего Азовского побережья, признается: "Мое самое большое опасение связано с тем, что борьба (и, возможно, некое бряцание ядерным оружием) закончится новым договором по образцу Ялтинского соглашения со Сталиным в 1945 году".В итоге "специалист по России" из исследовательской (читай: разведывательной) корпорации RAND Сэмюэл Чарап сокрушается на страницах The New York Times: "Дипломатия предполагает компромисс и гибкость. Обычно это влечет за собой отказ от публичных ультиматумов. По сути, это не дипломатия. Это противоположность дипломатии".Но повторимся, эти аналитики явно не вчитывались внимательно в текст предложенных Москвой документов и не поняли, что в случае их непринятия Западом у нас будут развязаны руки для совершения нестандартных ходов, которые необязательно будут ограничиваться Восточным полушарием.Можно себе представить, что началось бы в Америке и в тех же западных СМИ, которые обвиняют нас в "негибкости", если бы речь зашла о размещении российских ядерных систем где-нибудь гораздо ближе к США. Это сейчас лидеры НАТО говорят России, что в XXI веке разговоры о "сферах влияния" неприемлемы. А тот же Грушко вспоминает, как в период переговоров по ограничению систем ПРО американцы в "перечень своих пожеланий" включили пункт о том, что Россия должна убрать с Кубы нашу учебную бригаду. "Как будто бы эта учебная бригада могла высадиться где-то во Флориде, завоевать США и так далее", — рассказал замминистра в интервью Владимиру Соловьеву.Если американцы так переживали по поводу наших инструкторов на Кубе, можно предположить, как они запоют в случае появления идеи размещения где-нибудь в Центральной Америке не просто учебной российской базы. Вот тут-то они вспомнят и о своих "сферах влияния", и о лозунге "Америка для американцев", и о неприемлемости появления российской военной инфраструктуры "на заднем дворе США". А, напомним, именно так отзывались их госчиновники о Латинской Америке в разгар кризиса в Венесуэле. И им вторили те же самые кремленологи, требуя не пускать Россию на американский "задний двор". Вот вам и недопустимость "сфер влияния" в XXI веке.Самое тревожное в комментариях "специалистов по России" — это отсутствие осознания критичности момента, той опасной черты, к которой не без их старания подошли мы все. Упоенные распадом СССР 30 лет назад и потерявшие в этой связи чувство меры, они не могут понять, что мир, основанный на противовесе угроз и контругроз, гораздо менее стабилен, чем при отсутствии таковых. Но еще более опасен мир, в котором лишь одна сторона постоянно наращивает угрозы, не имея в ответ никаких сдержек и противовесов. Такая ситуация чревата печальными последствиями для человечества.Именно поэтому Россия предлагает уйти от этой черты и честно предупреждает, какие противовесы она будет выстраивать в случае отказа Запада от мирных инициатив Москвы. Запад должен в конце концов понять, что лучше уж новое Ялтинское соглашение, чем бесконечное наращивание угроз и контругроз, которое может привести к плачевному для всех нас результату.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/nado-sest-i-pogovorit-poluchit-li-rossiya-otvet-na-predlozheniya-nato-1036847824.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/gensek-nato-vystupil-protiv-idei-konferentsii-s-rossiey-o-sferakh-vliyaniya-1036827038.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/my-ikh-chestno-predupredili-pered-nato-provedena-krasnaya-liniya-1036762373.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/mid-rossii-opublikoval-proekty-dogovorov-s-ssha-i-nato-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036754925.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-kremle-zayavili-o-polzuchem-dvizhenii-nato-v-storonu-rossii--1036760466.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

политика, россия, нато, колумнисты