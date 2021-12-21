https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/rossiya-proizvela-svyshe-300-millionov-komplektov-vaktsiny-ot-koronavirusa-1036852506.html

Россия произвела свыше 300 миллионов комплектов вакцины от коронавируса

Россия произвела свыше 300 миллионов комплектов вакцины от коронавируса

Российские компании в настоящее время производят четыре вакцины от коронавирусной инфекции. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T19:55+0300

2021-12-21T19:55+0300

2021-12-21T19:55+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Свыше 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19 произведено в России в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.Он подчеркнул, что потребности населения России в вакцинации закрываются с запасом.По словам Мантурова, российские компании перестроили технологические линии под выпуск более 20 антиковидных лекарственных средств, а также производство четырех вакцин.В Абхазии первая кампания по вакцинации началась в мае 2021 года, в республику было доставлено 6500 доз российской вакцины "Спутник V". В августе этого года было доставлено 5000 доз препарата "Спутник Лайт", и уже в ноябре в Абхазию доставили еще 6000 доз "Спутник V". По состоянию на 22 ноября, всего в Абхазии 11727 вакцинированных российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии