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Россия произвела свыше 300 миллионов комплектов вакцины от коронавируса
Россия произвела свыше 300 миллионов комплектов вакцины от коронавируса
Российские компании в настоящее время производят четыре вакцины от коронавирусной инфекции. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T19:55+0300
2021-12-21T19:55+0300
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вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Свыше 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19 произведено в России в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.Он подчеркнул, что потребности населения России в вакцинации закрываются с запасом.По словам Мантурова, российские компании перестроили технологические линии под выпуск более 20 антиковидных лекарственных средств, а также производство четырех вакцин.В Абхазии первая кампания по вакцинации началась в мае 2021 года, в республику было доставлено 6500 доз российской вакцины "Спутник V". В августе этого года было доставлено 5000 доз препарата "Спутник Лайт", и уже в ноябре в Абхазию доставили еще 6000 доз "Спутник V". По состоянию на 22 ноября, всего в Абхазии 11727 вакцинированных российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии

Россия произвела свыше 300 миллионов комплектов вакцины от коронавируса

19:55 21.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗапуск производства вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 в Подмосковье
Запуск производства вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 в Подмосковье - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Российские компании в настоящее время производят четыре вакцины от коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Свыше 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19 произведено в России в 2021 году, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Он подчеркнул, что потребности населения России в вакцинации закрываются с запасом.
По словам Мантурова, российские компании перестроили технологические линии под выпуск более 20 антиковидных лекарственных средств, а также производство четырех вакцин.
Ампулы с вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции во время выездной вакцинации в Новосибирске. - Sputnik Абхазия
Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья
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15 декабря, 11:15
В Абхазии первая кампания по вакцинации началась в мае 2021 года, в республику было доставлено 6500 доз российской вакцины "Спутник V". В августе этого года было доставлено 5000 доз препарата "Спутник Лайт", и уже в ноябре в Абхазию доставили еще 6000 доз "Спутник V".
По состоянию на 22 ноября, всего в Абхазии 11727 вакцинированных российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт".
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