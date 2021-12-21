https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/shoygu-zayavil-chto-nato-otrabatyvaet-primenenie-protiv-rossii-koalitsiy-1036857145.html
Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает применение против России коалиций
Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает применение против России коалиций
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T17:26+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости."Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", - сказал Шойгу.Глава Минобороны отметил, что США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных. Кроме того, по его словам, США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России, задействуют стратегическую авиацию, проводят условные пуски ядерных ракет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/modernizatsiya-rossiyskoy-armii-i-otvet-nato-putin-vystupil-v-minoborony-1036856544.html
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политика, сергей шойгу, россия, нато, сша
Шойгу заявил, что НАТО отрабатывает применение против России коалиций
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik.
НАТО в ходе своих учений отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдавии и Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
"Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", - сказал Шойгу.
Глава Минобороны отметил, что США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных. Кроме того, по его словам, США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России, задействуют стратегическую авиацию, проводят условные пуски ядерных ракет.