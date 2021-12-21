https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/modernizatsiya-rossiyskoy-armii-i-otvet-nato-putin-vystupil-v-minoborony-1036856544.html

Модернизация российской армии и ответ НАТО: Путин выступил в Минобороны

Модернизация российской армии и ответ НАТО: Путин выступил в Минобороны

Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны, где проанализировали и подвели итоги деятельности Вооруженных сил в 2021 году... 21.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-21T17:05+0300

2021-12-21T17:05+0300

2021-12-21T17:14+0300

политика

россия

владимир путин

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036856516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef3155bb5a6533fe24ef747869e4443b.jpg

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Владимир Путин подчеркнул, что уходящий 2021-й, как и предыдущий 2020 год, был экстраординарным из-за пандемии коронавируса.По его словам, была продолжена работа по модернизации армии, благодаря чему доля современных вооружений превысила 71 процент, а в ядерных силах — 89 процентов.Президент указал на рост уровня боевой подготовки войск, что стало видно по итогам совместного стратегического учения "Запад-2021", в ходе которого успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства.Президент особо выделил работу военных медиков, которые помогали в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов России.Напряженность в ЕвропеГлава государства в своей речи затронул сложную ситуацию, которая сложилась в Европе в последние месяцы. По его словам, ответственность за ухудшение обстановки лежит на США, которые выходят из различных соглашений по стратегической стабильности и расширяют НАТО.Кроме того, Путин напомнил, как в 90-е годы Соединенные Штаты поддерживали сепаратизм на Кавказе при помощи террористов."Иногда задаешься вопросом: а зачем они все это делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи <...> с так называемой победой в холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого — других причин просто нет", — сказал российский лидер.По его словам, США придерживаются норм международного права и Устава ООН, когда им это выгодно, но тут же про них забывают, если это не соответствует их интересам, и подобные манипуляции уже надоели.Президент вновь указал, что если инфраструктура НАТО продолжит двигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти, что станет для России серьезнейшим вызовом.Кроме того, он заявил, что США могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать экстремистов в отдельные регионы России, например, в Крым.Гарантии безопасностиГлава государства подчеркнул, что страна не требует для себя особых условий."Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", — указал президент.Он заявил, что от Вашингтона нужны юридические гарантии безопасности, а не устные заверения. При этом Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги."В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, <...> он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", — рассказал Путин.По его словам, некоторые недоброжелатели России интерпретируют эти предложения как ультиматум, но это не так.Президент подчеркнул, что Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.Развитие армииПутин также обозначил задачи развития Вооруженных сил с учетом текущей обстановки."Первое — необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой", — заявил президент.Он призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.По его словам, успех в военной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях, нужно развивать системы их поддержки, внедрять туда технологии искусственного интеллекта."Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения", — сказал Путин.Зарплаты военныхТакже президент поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно не просто соответствовало уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышало его.По словам президента, средний прогнозный уровень зарплаты в этом году в целом по экономике составил 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях — 63,2 тысячи, средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенанта — 81,2 тысячи рублей."В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны. — Прим. ред.) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас", — указал Путин.Глава государства добавил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, ими постоянно занимаются вместе с промышленностью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/kiselev-rossiya-na-100-gotova-primenit-silu-esli-zapad-pereydet-krasnye-linii-1036843060.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lavrov-nazval-dalneyshee-prodvizhenie-nato-k-granitsam-rossii-krasnoy-liniey-1036854733.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/nado-sest-i-pogovorit-poluchit-li-rossiya-otvet-na-predlozheniya-nato-1036847824.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/gruziya-mezhdu-nato-i-odkb-opasnye-manevry-i-mechty-1036734727.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/prioritet-ssha-i-nato--likvidatsiya-pridnestrovya-1036620282.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, владимир путин, нато, евросоюз