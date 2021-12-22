https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/abkhazskoe-televidenie-opublikovalo-video-pervoy-vstrechi-bzhaniya-s-delegatami-oppozitsii-1036863370.html

Абхазское телевидение опубликовало видео первой встречи Бжания с делегатами оппозиции

Абхазское телевидение опубликовало видео первой встречи Бжания с делегатами оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания дважды принял делегатов оппозиционных сил во вторник, 21 декабря. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

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оппозиция

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Абхазское телевидение показало кадры первой встречи президента Аслана Бжания с делегатами от протестующих, направленными к главе государства днем 21 декабря. В Сухуме 21 декабря проходил несанкционированный митинг, участники которого дважды направляли к президенту делегатов. Кадры первой встречи показало Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжания на встрече с лидером политической партии "ФНЕА" Асланом Барцыц и председателем РОО "Аруаа" Тимуром Гулиа отметил, что готов обсуждать с представителями оппозиции конкретные вопросы. Он также добавил, что будет лично растолковывать и аргументировать все вопросы, и если будут выработаны совместные решения, они будут реализованы.Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Более часа продолжались переговоры, по итогам которых протестующие приняли резолюцию.Участники протестной акции разошлись к полуночи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html

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