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https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/abkhazskoe-televidenie-opublikovalo-video-pervoy-vstrechi-bzhaniya-s-delegatami-oppozitsii-1036863370.html
Абхазское телевидение опубликовало видео первой встречи Бжания с делегатами оппозиции
Абхазское телевидение опубликовало видео первой встречи Бжания с делегатами оппозиции
Президент Абхазии Аслан Бжания дважды принял делегатов оппозиционных сил во вторник, 21 декабря. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Абхазское телевидение показало кадры первой встречи президента Аслана Бжания с делегатами от протестующих, направленными к главе государства днем 21 декабря. В Сухуме 21 декабря проходил несанкционированный митинг, участники которого дважды направляли к президенту делегатов. Кадры первой встречи показало Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжания на встрече с лидером политической партии "ФНЕА" Асланом Барцыц и председателем РОО "Аруаа" Тимуром Гулиа отметил, что готов обсуждать с представителями оппозиции конкретные вопросы. Он также добавил, что будет лично растолковывать и аргументировать все вопросы, и если будут выработаны совместные решения, они будут реализованы.Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Более часа продолжались переговоры, по итогам которых протестующие приняли резолюцию.Участники протестной акции разошлись к полуночи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html
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аслан бжания, абхазия, оппозиция

Абхазское телевидение опубликовало видео первой встречи Бжания с делегатами оппозиции

10:25 22.12.2021 (обновлено: 10:40 22.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания дважды принял делегатов оппозиционных сил во вторник, 21 декабря.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Абхазское телевидение показало кадры первой встречи президента Аслана Бжания с делегатами от протестующих, направленными к главе государства днем 21 декабря.
В Сухуме 21 декабря проходил несанкционированный митинг, участники которого дважды направляли к президенту делегатов. Кадры первой встречи показало Абхазское телевидение.
Президент Аслан Бжания на встрече с лидером политической партии "ФНЕА" Асланом Барцыц и председателем РОО "Аруаа" Тимуром Гулиа отметил, что готов обсуждать с представителями оппозиции конкретные вопросы.

"Давайте не только будем обсуждать, окажите содействие в выработке решений, если вы готовы к такому разговору, я к такому разговору готов. Я не хочу с вами говорить через нажим, и вам не надо со мной говорить через нажим. Уважительно, пожалуйста, давайте", – сказал Бжания.

Он также добавил, что будет лично растолковывать и аргументировать все вопросы, и если будут выработаны совместные решения, они будут реализованы.
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Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.
К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Более часа продолжались переговоры, по итогам которых протестующие приняли резолюцию.
Участники протестной акции разошлись к полуночи.
В Абхазии
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