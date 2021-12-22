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Правоохранительные органы дадут оценку действиям организаторов беспорядков в Сухуме
08:45 22.12.2021 (обновлено: 10:16 22.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Обстановка у здания администрации Президента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во вторник, 21 декабря, в Сухуме проходил несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в протестную акцию.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Правоохранительные органы определят масштаб ущерба, нанесенного государственному имуществу, и дадут правовую оценку действиям организаторов массовых беспорядков в Сухуме, такое заявление сделали Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, министр внутренних дел Вальтер Бутба и председатель Службы госбезопасности Роберт Киут.
Несанкционированный митинг оппозиционный сил в Сухуме начался днем 21 декабря.
"Митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации "Аидгылара" Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий", – говорится в совместном заявлении правоохранительных органов.
"Митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации "Аидгылара" Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий", – говорится в совместном заявлении правоохранительных органов.
Отмечается, что в ходе протестной акции получил телесные повреждения журналист, а также был нанесен ущерб государственному имуществу.
Представители силовых структур подчеркивают, что "органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий".
В заявлении говорится, что "руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствия активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления, однако осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной".
"Осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны, особенно с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели проявить сколько-нибудь значимых инициатив, тем более в их реализации", – говорится в заявлении.
Представители правоохранительных органов добавляют, что президент и Правительство готовы "к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазского государства вопросов", однако "любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан".
Несанкционированный митинг оппозиции начался в Сухуме днем 21 декабря. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.
К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Более часа продолжались переговоры, по итогам которых протестующие приняли резолюцию.
Участники протестной акции разошлись к полуночи.