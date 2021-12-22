https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-23-dekabrya-1036865831.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря

Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря

Жители части Сухума будут без подачи воды с 00:00 до 15:00. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

водоканал абхазии

сухум

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 15:00 в четверг, 23 декабря, об этом сообщает "Водоканал". Подача воды будет остановлена из-за ремонта стального напорного водовода на насосной станции №4.Отмечается, что на верхних этажах домов в центре города также может не быть воды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/transformatory-zakupleny-dlya-nasosnykh-stantsiy-sukhuma-1036680564.html

сухум

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водоснабжение, водоканал абхазии, сухум