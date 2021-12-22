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Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря
Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря
Жители части Сухума будут без подачи воды с 00:00 до 15:00. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 15:00 в четверг, 23 декабря, об этом сообщает "Водоканал". Подача воды будет остановлена из-за ремонта стального напорного водовода на насосной станции №4.Отмечается, что на верхних этажах домов в центре города также может не быть воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/transformatory-zakupleny-dlya-nasosnykh-stantsiy-sukhuma-1036680564.html
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водоснабжение, водоканал абхазии, сухум

Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря

13:20 22.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукВодопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Жители части Сухума будут без подачи воды с 00:00 до 15:00.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 15:00 в четверг, 23 декабря, об этом сообщает "Водоканал".
Трансформатор для насосных станций - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
В Абхазии
Трансформаторы закуплены для насосных станций Сухума
10 декабря, 19:45
Подача воды будет остановлена из-за ремонта стального напорного водовода на насосной станции №4.
Следующие районы столицы останутся без воды: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район Колоса, улица Адыгейская, район вокзала, ВИЭМ.
Отмечается, что на верхних этажах домов в центре города также может не быть воды.
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