https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-23-dekabrya-1036865831.html
Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря
Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря
Жители части Сухума будут без подачи воды с 00:00 до 15:00. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T13:20+0300
2021-12-22T13:20+0300
2021-12-22T13:20+0300
в абхазии
водоснабжение
водоканал абхазии
сухум
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 15:00 в четверг, 23 декабря, об этом сообщает "Водоканал". Подача воды будет остановлена из-за ремонта стального напорного водовода на насосной станции №4.Отмечается, что на верхних этажах домов в центре города также может не быть воды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/transformatory-zakupleny-dlya-nasosnykh-stantsiy-sukhuma-1036680564.html
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водоснабжение, водоканал абхазии, сухум
Часть Сухума останется без воды в четверг 23 декабря
Жители части Сухума будут без подачи воды с 00:00 до 15:00.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть Сухума останется без воды с 00:00 до 15:00 в четверг, 23 декабря, об этом сообщает "Водоканал".
Подача воды будет остановлена из-за ремонта стального напорного водовода на насосной станции №4.
Следующие районы столицы останутся без воды: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район Колоса, улица Адыгейская, район вокзала, ВИЭМ.
Отмечается, что на верхних этажах домов в центре города также может не быть воды.