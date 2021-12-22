https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/ekspert-voz-sdelala-prognoz-o-dalneyshem-razvitii-koronavirusa-1036872482.html

Эксперт ВОЗ сделала прогноз о дальнейшем развитии коронавируса

Эксперт ВОЗ сделала прогноз о дальнейшем развитии коронавируса

Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами ее победить, считают в ВОЗ. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T19:50+0300

2021-12-22T19:50+0300

2021-12-22T19:50+0300

воз

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Коронавирусная инфекция станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет РИА Новости."Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищенного населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы еще в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира еще в пандемии. Я думаю, нас ждет долгий путь", - сказала она.По ее словам, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/voz-omikron-rasprostranyaetsya-bystree-i-zarazhaet-privitykh-i-vyzdorovevshikh-1036843649.html

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19