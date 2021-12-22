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https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/ekspert-voz-sdelala-prognoz-o-dalneyshem-razvitii-koronavirusa-1036872482.html
Эксперт ВОЗ сделала прогноз о дальнейшем развитии коронавируса
Эксперт ВОЗ сделала прогноз о дальнейшем развитии коронавируса
Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами ее победить, считают в ВОЗ. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T19:50+0300
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вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Коронавирусная инфекция станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет РИА Новости."Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищенного населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы еще в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира еще в пандемии. Я думаю, нас ждет долгий путь", - сказала она.По ее словам, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/voz-omikron-rasprostranyaetsya-bystree-i-zarazhaet-privitykh-i-vyzdorovevshikh-1036843649.html
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воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Эксперт ВОЗ сделала прогноз о дальнейшем развитии коронавируса

19:50 22.12.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами ее победить, считают в ВОЗ.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Коронавирусная инфекция станет эндемичным, но это может занять долгое время, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, пишет РИА Новости.
Работа онкодиспансера в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
ВОЗ: "омикрон" распространяется быстрее и заражает привитых и выздоровевших
20 декабря, 19:05
"Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищенного населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы еще в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира еще в пандемии. Я думаю, нас ждет долгий путь", - сказала она.
По ее словам, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением.
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