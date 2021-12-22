https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/gosavtoinspektsiya-abkhazii-predupredila-ob-ukhudshenii-dorozhnykh-usloviy-iz-za-nepogody-1036872761.html

Госавтоинспекция Абхазии предупредила об ухудшении дорожных условий из-за непогоды

Госавтоинспекция Абхазии предупредила об ухудшении дорожных условий из-за непогоды

На территории Абхазии с 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до минусовой отметки. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии предупредила участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой, об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что на республиканской трассе возможно образование гололеда.ГАИ рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров.ГАИ призывает участников дорожного движения по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/mchs-abkhazii-predupredilo-o-neobkhodimosti-soblyudeniya-pravil-bezopasnosti-1036870843.html

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мвд абхазии, гололед, погода в абхазии, гаи