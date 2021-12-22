https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/gosavtoinspektsiya-abkhazii-predupredila-ob-ukhudshenii-dorozhnykh-usloviy-iz-za-nepogody-1036872761.html
Госавтоинспекция Абхазии предупредила об ухудшении дорожных условий из-за непогоды
Госавтоинспекция Абхазии предупредила об ухудшении дорожных условий из-за непогоды
На территории Абхазии с 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до минусовой отметки. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T20:20+0300
2021-12-22T20:20+0300
2021-12-22T20:39+0300
в абхазии
мвд абхазии
гололед
погода в абхазии
гаи
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии предупредила участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой, об этом сообщает пресс-служба МВД. Отмечается, что на республиканской трассе возможно образование гололеда.ГАИ рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров.ГАИ призывает участников дорожного движения по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/mchs-abkhazii-predupredilo-o-neobkhodimosti-soblyudeniya-pravil-bezopasnosti-1036870843.html
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мвд абхазии, гололед, погода в абхазии, гаи
Госавтоинспекция Абхазии предупредила об ухудшении дорожных условий из-за непогоды
20:20 22.12.2021 (обновлено: 20:39 22.12.2021)
На территории Абхазии с 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до минусовой отметки.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik
. Госавтоинспекция Абхазии предупредила участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой, об этом сообщает
пресс-служба МВД.
Отмечается, что на республиканской трассе возможно образование гололеда.
ГАИ рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров.
"В настоящее время присутствует наледь на участках трассы в районе поселка Цандрипш Гагрского района, в ночь на 23 декабря ожидается гололед от Мюссеры в западном направлении республиканской трассы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
ГАИ призывает участников дорожного движения по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.