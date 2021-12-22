https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/nazvany-prazdnichnye-nerabochie-dni-v-yanvare-2022-goda-v-abkhazii-1036869030.html

Названы праздничные нерабочие дни в январе 2022 года в Абхазии

Названы праздничные нерабочие дни в январе 2022 года в Абхазии

В 2022 году из 365 календарных дней в республике 244 дня будут рабочими, выходных и праздничных – 121 день. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Праздничными нерабочими днями в январе 2022 года объявлены 1, 2, 7 и 14 января 2022 года, это следует из постановления Кабмина Абхазии. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные: 1 января (суббота) - на 3 января (понедельник), 2 января (воскресенье) - на 4 января (вторник ), 8 января (суббота) – на 10 января (понедельник).В целях рационального использования выходных и праздничных дней рабочий день 5 января (среда) переносится на 22 января (суббота).

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2022-god-1036126526.html

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