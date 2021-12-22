https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/parlament-abkhazii-izbral-vosem-chlenov-tsik-1036872937.html

Парламент Абхазии избрал восемь членов ЦИК

Парламент Абхазии избрал восемь членов ЦИК

Полномочия Центральной избирательной комиссии Абхазии истекают 23 декабря. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Парламент Абхазии избрал восемь членов Центральной избирательной комиссии на заседании сессии в среду 22 декабря. Депутаты приняли постановление, согласно которому в состав ЦИК от Парламента избраны: Указом президента Абхазии Аслана Бжания на 12 марта 2022 года назначены выборы в Народное Собрание. В соответствии с Конституционным законом "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", Центральная избирательная комиссия образуется в течение семи дней после назначения выборов. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. После избрания всех членов на первом заседании ЦИК из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/glava-tsik-abkhazii-podvel-itogi-pyati-let-raboty-1036851095.html

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