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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T16:15+0300
2021-12-22T16:15+0300
2021-12-22T16:32+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В четверг, 23 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем при прохождении холодных фронтов временами кратковременный снег с дождем, местами снег, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 декабря
16:15 22.12.2021 (обновлено: 16:32 22.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В четверг, 23 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем при прохождении холодных фронтов временами кратковременный снег с дождем, местами снег, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -3°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.