https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-23-dekabrya-1036869754.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг окажется в зоне влияния холодных атмосферных фронтов с северо-запада. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T16:15+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. В четверг, 23 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем при прохождении холодных фронтов временами кратковременный снег с дождем, местами снег, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии