https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/sledstvennyy-komitet-rossii-zavel-delo-o-khalatnosti-iz-za-gibeli-voennykh-v-yuzhnoy-osetii-1036866414.html

Следственный комитет России завел дело о халатности из-за гибели военных в Южной Осетии

Следственный комитет России завел дело о халатности из-за гибели военных в Южной Осетии

В Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих после схода лавины, двое в больнице с обморожением рук и ног, пятого ищут. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T13:32+0300

2021-12-22T13:32+0300

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происшествия

следственный комитет рф

южная осетия

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте СК РФ.Во вторник под лавину попали пять военнослужащих Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега достали четверых: двое погибли, двое в больнице с обморожением рук и ног, их состояние оценивается как средней тяжести. Пятого ищут.В ходе поисков из-под снега были извлечены четверо российских военнослужащих. Несмотря на реанимацию, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Кроме того, сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожениями и ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.Поиски одного военнослужащего продолжаются, отмечается в релизе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/zhizni-dvoikh-spasennykh-v-yuzhnoy-osetii-voennykh-nichego-ne-ugrozhaet-1036865454.html

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происшествия, следственный комитет рф, южная осетия, юво