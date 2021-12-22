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Следственный комитет России завел дело о халатности из-за гибели военных в Южной Осетии
Следственный комитет России завел дело о халатности из-за гибели военных в Южной Осетии
В Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих после схода лавины, двое в больнице с обморожением рук и ног, пятого ищут. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте СК РФ.Во вторник под лавину попали пять военнослужащих Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега достали четверых: двое погибли, двое в больнице с обморожением рук и ног, их состояние оценивается как средней тяжести. Пятого ищут.В ходе поисков из-под снега были извлечены четверо российских военнослужащих. Несмотря на реанимацию, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Кроме того, сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожениями и ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.Поиски одного военнослужащего продолжаются, отмечается в релизе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/zhizni-dvoikh-spasennykh-v-yuzhnoy-osetii-voennykh-nichego-ne-ugrozhaet-1036865454.html
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происшествия, следственный комитет рф, южная осетия, юво

Следственный комитет России завел дело о халатности из-за гибели военных в Южной Осетии

13:32 22.12.2021 (обновлено: 13:39 22.12.2021)
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В Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих после схода лавины, двое в больнице с обморожением рук и ног, пятого ищут.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту гибели российских военнослужащих в Южной Осетии, сообщается на сайте СК РФ.
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Во вторник под лавину попали пять военнослужащих Южного военного округа на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега достали четверых: двое погибли, двое в больнице с обморожением рук и ног, их состояние оценивается как средней тяжести. Пятого ищут.

"528-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Цхинвал Республики Южная Осетия, по факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", – говорится в сообщении.

В ходе поисков из-под снега были извлечены четверо российских военнослужащих. Несмотря на реанимацию, врачи констатировали смерть офицера и рядового, проходившего военную службу по призыву. Кроме того, сержант контрактной службы и рядовой по призыву с обморожениями и ушибами госпитализированы. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
Поиски одного военнослужащего продолжаются, отмечается в релизе.
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