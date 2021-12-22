https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/zhizni-dvoikh-spasennykh-v-yuzhnoy-osetii-voennykh-nichego-ne-ugrozhaet-1036865454.html
Жизни двоих спасенных в Южной Осетии военных ничего не угрожает
Жизни двоих спасенных в Южной Осетии военных ничего не угрожает
Во вторник вечером в Южной Осетии у въезда в Рокский тоннель сошла лавина, под снегом оказалась казарма с российскими военнослужащими ЮВО. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T12:28+0300
2021-12-22T12:28+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Жизни двоих российских военнослужащих, спасенных из-под снежных завалов в Южной Осетии, ничего не угрожает, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на заведующего травматологическим отделением РММЦ Николая Хубаева.Как ранее сообщала пресс-служба ЮВО, под завалом оказались пять российских военнослужащих. Спасателям удалось извлечь из-под снега четверых, двое погибли, двое были госпитализированы, поиски еще одного военнослужащего продолжаются."Состояние выживших ближе к удовлетворительному. Одному из них 19 лет, другому – 29. Их жизни ничего не угрожает. Они поступили с переохлаждением. Никаких клинических проявлений обморожения, как мы предполагали, у них нет", – сказал Хубаев.Медик добавил, что пострадавших, возможно, выпишут из больницы уже в среду, 22 декабря, и они смогут вернуться на службу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/dvoe-voennykh-popavshikh-pod-lavinu-v-yuzhnoy-osetii-pogibli-1036860057.html
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происшествия, лавина, южная осетия, юво
Жизни двоих спасенных в Южной Осетии военных ничего не угрожает
Во вторник вечером в Южной Осетии у въезда в Рокский тоннель сошла лавина, под снегом оказалась казарма с российскими военнослужащими ЮВО.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik.
Жизни двоих российских военнослужащих, спасенных из-под снежных завалов в Южной Осетии, ничего не угрожает, пишет Sputnik Южная Осетия
со ссылкой на заведующего травматологическим отделением РММЦ Николая Хубаева.
Как ранее сообщала пресс-служба ЮВО, под завалом оказались пять российских военнослужащих. Спасателям удалось извлечь из-под снега четверых, двое погибли, двое были госпитализированы, поиски еще одного военнослужащего продолжаются.
"Состояние выживших ближе к удовлетворительному. Одному из них 19 лет, другому – 29. Их жизни ничего не угрожает. Они поступили с переохлаждением. Никаких клинических проявлений обморожения, как мы предполагали, у них нет", – сказал Хубаев.
Медик добавил, что пострадавших, возможно, выпишут из больницы уже в среду, 22 декабря, и они смогут вернуться на службу.