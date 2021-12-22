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Ученые установили сроки проявления омикрон-штамма коронавируса
Ученые установили сроки проявления омикрон-штамма коронавируса
Инкубационный период нового штамма по сравнению с предыдущими версиями значительно сократился. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T14:25+0300
2021-12-22T14:25+0300
2021-12-22T15:05+0300
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. При заражении "омикроном" симптомы болезни могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями COVID-19, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ученых. Ученые предположили, что более "быстрым" коронавирусным штаммом можно заразить больше людей за короткие сроки. Для развития болезни также имеют значение хронические заболевания, возраст и вакцинация.Впервые новый штамм коронавирусной инфекции был зарегистрирован в конце прошлого месяца в Африке. По мнению ученых, "омикрон" может быть вариантом вируса, мутировавшего в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно, ВИЧ-инфицированного. ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность", эксперты организации сообщили, что от его воздействия не защищены ни переболевшие, ни вакцинированные люди. Впрочем, по заявлению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых граждан болезнь протекает в более легкой форме. Возможно, "омикрон" скоро придет на смену дельта-штамму SARS-CoV-2, который бушует сейчас во многих государствах мира. Случаи заражения новым вариантом инфекции уже зафиксированы более чем в 100 странах, в том числе и в России, где число заразившихся им выросло до 30 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/voz-omikron-rasprostranyaetsya-bystree-i-zarazhaet-privitykh-i-vyzdorovevshikh-1036843649.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученые установили сроки проявления омикрон-штамма коронавируса
14:25 22.12.2021 (обновлено: 15:05 22.12.2021)
Инкубационный период нового штамма по сравнению с предыдущими версиями значительно сократился.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik.
При заражении "омикроном" симптомы болезни могут появиться раньше, чем при инфицировании предыдущими вариациями COVID-19, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на ученых.
Если инкубационный период предыдущего штамма составлял около 14 дней, то симптомы "омикрона" проявляются намного быстрее, почувствовать их можно за три дня, максимум неделю.
Ученые предположили, что более "быстрым" коронавирусным штаммом можно заразить больше людей за короткие сроки. Для развития болезни также имеют значение хронические заболевания, возраст и вакцинация.
Впервые новый штамм коронавирусной инфекции был зарегистрирован в конце прошлого месяца в Африке. По мнению ученых, "омикрон" может быть вариантом вируса, мутировавшего в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно, ВИЧ-инфицированного.
ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность", эксперты организации сообщили, что от его воздействия не защищены ни переболевшие, ни вакцинированные люди. Впрочем, по заявлению главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых граждан болезнь протекает в более легкой форме.
Возможно, "омикрон" скоро придет на смену дельта-штамму SARS-CoV-2, который бушует сейчас во многих государствах мира. Случаи заражения новым вариантом инфекции уже зафиксированы более чем в 100 странах, в том числе и в России, где число заразившихся им выросло до 30 человек.