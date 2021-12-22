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https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/upravlenie-dlya-proverki-dostovernosti-deklaratsiy-zarabotaet-v-2022-godu-v-abkhazii-1036867682.html
Управление для проверки достоверности деклараций заработает в 2022 году в Абхазии
Управление для проверки достоверности деклараций заработает в 2022 году в Абхазии
Чиновники и депутаты должны были выложить декларации о доходах на сайт Министерства по налогам и сборам Абхазии до конца августа 2021 года. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T15:20+0300
2021-12-22T15:20+0300
в абхазии
абхазия
министерство по налогам и сборам абхазии
декларация о доходах
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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Управление для проверки достоверности деклараций при Министерстве по налогам и сборам заработает в 2022 году, об этом в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь ведомства Ратха Матуа.Сотрудники министерства будут проверять полноту и достоверность предоставляемых чиновниками и депутатами деклараций о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.С 6 по 20 декабря на официальном сайте Министерства по налогам и сборам проходил конкурс на замещение вакантных должностей в управление. После него конкурсанты прошли этап собеседования. По итогам отобрали 30 кандидатов, из числа которых будут определены лица, принимаемые на стажировку.После прохождения стажировки кандидаты будут заниматься проверкой деклараций на полноту и достоверность. "В соответствии с законом у нас есть возможность при проверке (деклараций - прим.) и при выявлении недостоверной информации обращаться в Генеральную прокуратуру, а также в другие органы, которые уполномочены и смогут осуществлять проверку выявленных нами недостоверностей. То есть нами такая проверка осуществляться в полной мере не может. Пока проверки сотрудниками МНС не проводились. Этим будет заниматься создаваемое управление", – пояснила Матуа.6 февраля 2020 года Народным Собранием Абхазии был принят закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами". До конца августа чиновники и депутаты должны были выложить на сайте МНС информацию о своих доходах. Всего в срок сдали декларации 1438 человек. Однако в Министерство по налогам и сборам до сих пор поступают декларации на бумажных носителях.Декларации на бумажных носителях, отметила Матуа, будут храниться в налоговой службе в течение 10 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/yurist-o-deklarirovanii-dokhodov-chinovnikami-libo-korruptsii-net-libo-zakon-ne-deystvuet-1036856264.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Vverkh-karmashkami-dokhody-i-imuschestvo-abkhazskikh-chinovnikov-i-deputatov-1033226965.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210902/Antikorruptsionnoe-upravlenie-ili-Kak-v-Abkhazii-ispolnyayut-zakon-o-deklarirovanii-1033142469.html
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абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии, декларация о доходах

Управление для проверки достоверности деклараций заработает в 2022 году в Абхазии

15:20 22.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание
Заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Чиновники и депутаты должны были выложить декларации о доходах на сайт Министерства по налогам и сборам Абхазии до конца августа 2021 года.
СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Управление для проверки достоверности деклараций при Министерстве по налогам и сборам заработает в 2022 году, об этом в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь ведомства Ратха Матуа.
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Сотрудники министерства будут проверять полноту и достоверность предоставляемых чиновниками и депутатами деклараций о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
С 6 по 20 декабря на официальном сайте Министерства по налогам и сборам проходил конкурс на замещение вакантных должностей в управление. После него конкурсанты прошли этап собеседования. По итогам отобрали 30 кандидатов, из числа которых будут определены лица, принимаемые на стажировку.
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После прохождения стажировки кандидаты будут заниматься проверкой деклараций на полноту и достоверность.
"В соответствии с законом у нас есть возможность при проверке (деклараций - прим.) и при выявлении недостоверной информации обращаться в Генеральную прокуратуру, а также в другие органы, которые уполномочены и смогут осуществлять проверку выявленных нами недостоверностей. То есть нами такая проверка осуществляться в полной мере не может. Пока проверки сотрудниками МНС не проводились. Этим будет заниматься создаваемое управление", – пояснила Матуа.
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6 февраля 2020 года Народным Собранием Абхазии был принят закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами". До конца августа чиновники и депутаты должны были выложить на сайте МНС информацию о своих доходах. Всего в срок сдали декларации 1438 человек. Однако в Министерство по налогам и сборам до сих пор поступают декларации на бумажных носителях.
"На сайте прием деклараций был закрыт в срок, однако прием на бумажном носителе продолжается и по сей день. Но уточню, что только на бумажном носителе. К сегодняшнему дню количество деклараций, принятых на бумажном носителе по истечении срока подачи, установленного законом, составляет 150 деклараций, это 31 организация. По сей день мы не останавливаем прием именно на бумажном носителе. Но доступ к опубликованию им уже не предоставляется официально", – добавила Ратха Матуа.
Декларации на бумажных носителях, отметила Матуа, будут храниться в налоговой службе в течение 10 лет.
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