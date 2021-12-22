https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/upravlenie-dlya-proverki-dostovernosti-deklaratsiy-zarabotaet-v-2022-godu-v-abkhazii-1036867682.html

Управление для проверки достоверности деклараций заработает в 2022 году в Абхазии

Управление для проверки достоверности деклараций заработает в 2022 году в Абхазии

Чиновники и депутаты должны были выложить декларации о доходах на сайт Министерства по налогам и сборам Абхазии до конца августа 2021 года. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T15:20+0300

2021-12-22T15:20+0300

2021-12-22T15:20+0300

в абхазии

абхазия

министерство по налогам и сборам абхазии

декларация о доходах

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Управление для проверки достоверности деклараций при Министерстве по налогам и сборам заработает в 2022 году, об этом в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь ведомства Ратха Матуа.Сотрудники министерства будут проверять полноту и достоверность предоставляемых чиновниками и депутатами деклараций о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.С 6 по 20 декабря на официальном сайте Министерства по налогам и сборам проходил конкурс на замещение вакантных должностей в управление. После него конкурсанты прошли этап собеседования. По итогам отобрали 30 кандидатов, из числа которых будут определены лица, принимаемые на стажировку.После прохождения стажировки кандидаты будут заниматься проверкой деклараций на полноту и достоверность. "В соответствии с законом у нас есть возможность при проверке (деклараций - прим.) и при выявлении недостоверной информации обращаться в Генеральную прокуратуру, а также в другие органы, которые уполномочены и смогут осуществлять проверку выявленных нами недостоверностей. То есть нами такая проверка осуществляться в полной мере не может. Пока проверки сотрудниками МНС не проводились. Этим будет заниматься создаваемое управление", – пояснила Матуа.6 февраля 2020 года Народным Собранием Абхазии был принят закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами". До конца августа чиновники и депутаты должны были выложить на сайте МНС информацию о своих доходах. Всего в срок сдали декларации 1438 человек. Однако в Министерство по налогам и сборам до сих пор поступают декларации на бумажных носителях.Декларации на бумажных носителях, отметила Матуа, будут храниться в налоговой службе в течение 10 лет.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210920/Vverkh-karmashkami-dokhody-i-imuschestvo-abkhazskikh-chinovnikov-i-deputatov-1033226965.html

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абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии, декларация о доходах