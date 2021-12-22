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В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
В конце мая минувшего года в Краснодарском крае курортный сбор сделали нулевым, чтобы минимизировать последствия введения ограничений из-за коронавируса. 22.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-22T18:10+0300
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СУХУМ, 22 дек - Sputnik. На Кубани увеличили размер курортного сбора, подняв его в пять раз для Сочи и в три раза для остальных территорий, сообщает законодательное собрание региона.До этого времени ставка составляла 10 рублей. Эта мера, по ее словам, обусловлена необходимостью увеличения поступлений в бюджет края. Деньги идут на строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Минувшим летом к ним добавилась федеральная территория "Сириус".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/novyy-afon-popal-v-top-gorodov-sredi-turistov-dlya-otdykha-na-novyy-god-s-detmi-1036864356.html
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сочи, туристы, краснодарский край
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
18:10 22.12.2021 (обновлено: 18:55 22.12.2021)
В конце мая минувшего года в Краснодарском крае курортный сбор сделали нулевым, чтобы минимизировать последствия введения ограничений из-за коронавируса.
СУХУМ, 22 дек - Sputnik. На Кубани увеличили размер курортного сбора, подняв его в пять раз для Сочи и в три раза для остальных территорий, сообщает законодательное собрание региона.
До этого времени ставка составляла 10 рублей.
Врио министра курортов и туризма Мария Золотухина пояснила, что законопроект предусматривает изменение размера курортного сбора до 50 рублей в 2022 году в Сочи и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента.
Эта мера, по ее словам, обусловлена необходимостью увеличения поступлений в бюджет края. Деньги идут на строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Минувшим летом к ним добавилась федеральная территория "Сириус".