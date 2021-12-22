https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/v-krasnodarskom-krae-uvelichili-razmer-kurortnogo-sbora-1036871326.html

В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора

В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора

В конце мая минувшего года в Краснодарском крае курортный сбор сделали нулевым, чтобы минимизировать последствия введения ограничений из-за коронавируса. 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T18:10+0300

2021-12-22T18:10+0300

2021-12-22T18:55+0300

сочи

туристы

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/18/1033097316_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6397ccc0efcfdfd52f8af051cfe4f0b6.jpg

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. На Кубани увеличили размер курортного сбора, подняв его в пять раз для Сочи и в три раза для остальных территорий, сообщает законодательное собрание региона.До этого времени ставка составляла 10 рублей. Эта мера, по ее словам, обусловлена необходимостью увеличения поступлений в бюджет края. Деньги идут на строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Минувшим летом к ним добавилась федеральная территория "Сириус".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/novyy-afon-popal-v-top-gorodov-sredi-turistov-dlya-otdykha-na-novyy-god-s-detmi-1036864356.html

сочи

краснодарский край

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сочи, туристы, краснодарский край