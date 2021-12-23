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Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых
Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых
В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T16:45+0300
2021-12-23T16:45+0300
2021-12-23T16:45+0300
в абхазии
новости
мандарины
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. С начала цитрусового сезона 2021 года из Абхазии в Россию экспортировано 15 060 тонн цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Государственном таможенном комитете республики."В 2020 году был рекордный урожай цитрусовых плодов, поэтому было экспортировано 23 325 тонн мандаринов, что на 8 265 больше, чем в 2021 году. В 2019 году из Абхазии вывезли всего 6 139 тонн цитрусовых", – отметили в ГТК.Ранее в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/eksport-mandarinov-iz-abkhazii-v-rossiyu-sokratilsya-bolee-chem-v-dva-raza-1036537875.html
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новости, мандарины
Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых
В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. С начала цитрусового сезона 2021 года из Абхазии в Россию экспортировано 15 060 тонн цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Государственном таможенном комитете республики.
"В 2020 году был рекордный урожай цитрусовых плодов, поэтому было экспортировано 23 325 тонн мандаринов, что на 8 265 больше, чем в 2021 году. В 2019 году из Абхазии вывезли всего 6 139 тонн цитрусовых", – отметили в ГТК.
Ранее в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.