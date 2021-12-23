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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-bolee-15-tysyach-tonn-tsitrusovykh-1036886537.html
Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых
Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых
В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T16:45+0300
2021-12-23T16:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. С начала цитрусового сезона 2021 года из Абхазии в Россию экспортировано 15 060 тонн цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Государственном таможенном комитете республики."В 2020 году был рекордный урожай цитрусовых плодов, поэтому было экспортировано 23 325 тонн мандаринов, что на 8 265 больше, чем в 2021 году. В 2019 году из Абхазии вывезли всего 6 139 тонн цитрусовых", – отметили в ГТК.Ранее в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/eksport-mandarinov-iz-abkhazii-v-rossiyu-sokratilsya-bolee-chem-v-dva-raza-1036537875.html
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новости, мандарины

Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых

16:45 23.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. С начала цитрусового сезона 2021 года из Абхазии в Россию экспортировано 15 060 тонн цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Государственном таможенном комитете республики.
"В 2020 году был рекордный урожай цитрусовых плодов, поэтому было экспортировано 23 325 тонн мандаринов, что на 8 265 больше, чем в 2021 году. В 2019 году из Абхазии вывезли всего 6 139 тонн цитрусовых", – отметили в ГТК.
Ранее в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
В Абхазии
Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза
30 ноября, 14:28
В Абхазии
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