https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-bolee-15-tysyach-tonn-tsitrusovykh-1036886537.html

Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых

Абхазия экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн цитрусовых

В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T16:45+0300

2021-12-23T16:45+0300

2021-12-23T16:45+0300

в абхазии

новости

мандарины

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. С начала цитрусового сезона 2021 года из Абхазии в Россию экспортировано 15 060 тонн цитрусовых. Об этом Sputnik сообщили в Государственном таможенном комитете республики."В 2020 году был рекордный урожай цитрусовых плодов, поэтому было экспортировано 23 325 тонн мандаринов, что на 8 265 больше, чем в 2021 году. В 2019 году из Абхазии вывезли всего 6 139 тонн цитрусовых", – отметили в ГТК.Ранее в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/eksport-mandarinov-iz-abkhazii-v-rossiyu-sokratilsya-bolee-chem-v-dva-raza-1036537875.html

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новости, мандарины