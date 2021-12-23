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Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК Абхазии
Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии назначены на 12 марта 2022 года. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T18:16+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил семерых членов Центральной избирательной комиссии. Указ об этом размещен на официальном сайте главы государства.Согласно документу, членами ЦИК назначены:Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. Накануне Парламент избрал восемь членов комиссии. После избрания всех членов на первом заседании ЦИК из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/parlament-abkhazii-izbral-vosem-chlenov-tsik-1036872937.html
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новости, цик абхазии

Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК Абхазии

18:16 23.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии. ЦИК
Выборы президента Абхазии. ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы в Парламент Абхазии назначены на 12 марта 2022 года.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил семерых членов Центральной избирательной комиссии. Указ об этом размещен на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, членами ЦИК назначены:
Адгура Ашуба;
Саида Бутба;
Димитрий Маршан;
Астамур Пачалия;
Инал Хишба;
Ануш Ходжикян;
Омари Шат-ипа.
Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. Накануне Парламент избрал восемь членов комиссии.
Парламент - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2021
В Абхазии
Парламент Абхазии избрал восемь членов ЦИК
Вчера, 20:51
После избрания всех членов на первом заседании ЦИК из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
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