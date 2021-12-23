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Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК Абхазии

Аслан Бжания назначил семь членов ЦИК Абхазии

Выборы в Парламент Абхазии назначены на 12 марта 2022 года. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T18:16+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил семерых членов Центральной избирательной комиссии. Указ об этом размещен на официальном сайте главы государства.Согласно документу, членами ЦИК назначены:Парламентские выборы назначены на 12 марта 2022 года. ЦИК состоит из 15 членов, восемь из которых избираются Парламентом, семь назначаются президентом. Накануне Парламент избрал восемь членов комиссии. После избрания всех членов на первом заседании ЦИК из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/parlament-abkhazii-izbral-vosem-chlenov-tsik-1036872937.html

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новости, цик абхазии