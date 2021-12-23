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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/chernomorenergo-soobschilo-ob-avariyakh-v-elektrosetyakh-abkhazii-iz-za-nepogody-1036880817.html
"Черноморэнерго" сообщило об авариях в электросетях Абхазии из-за непогоды
"Черноморэнерго" сообщило об авариях в электросетях Абхазии из-за непогоды
В прибрежной части Абхазии выпал первый снег 23 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В связи ухудшением погоды в электросетях республики произошли аварии разной степени сложности, сообщает "Черноморэнерго".Так, в Сухумском районе произошло два кабельных повреждения. В связи с этим отключены распределительные линии на подстанции "Сухум-1", питающие район ДЭПО, часть улицы Титова и район военкомата. Поломка произошла и на подстанции "Синоп", из-за чего без света остаются районы: Турбаза, Красный мост, Белый мост, улицы Батумская, Комсомольская, и часть улицы Чанба.Энергетики приступили к ликвидации аварий с момента их обнаружения. Подачу электроэнергии обещают восстановить в течении дня.В Очамчырском районе произошла авария на линии подстанции "Очамчыра-тяга", идут поиски обрыва в лесу, техника заехать не может.В Гагре восстановлено энергоснабжение в районе Кемпинга.По всей территории Абхазии аварийные группы компании ведут восстановительные работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/na-poberezhe-abkhazii-vypal-pervyy-sneg-1036874865.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

"Черноморэнерго" сообщило об авариях в электросетях Абхазии из-за непогоды

12:55 23.12.2021 (обновлено: 13:11 23.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукДиспетчерская черноморэнерго
Диспетчерская черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В прибрежной части Абхазии выпал первый снег 23 декабря.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В связи ухудшением погоды в электросетях республики произошли аварии разной степени сложности, сообщает "Черноморэнерго".
Так, в Сухумском районе произошло два кабельных повреждения. В связи с этим отключены распределительные линии на подстанции "Сухум-1", питающие район ДЭПО, часть улицы Титова и район военкомата. Поломка произошла и на подстанции "Синоп", из-за чего без света остаются районы: Турбаза, Красный мост, Белый мост, улицы Батумская, Комсомольская, и часть улицы Чанба.
Энергетики приступили к ликвидации аварий с момента их обнаружения. Подачу электроэнергии обещают восстановить в течении дня.
Первый снег в Гудауте, 23.12.2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
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На побережье Абхазии выпал первый снег
09:10
В Очамчырском районе произошла авария на линии подстанции "Очамчыра-тяга", идут поиски обрыва в лесу, техника заехать не может.
В Гагре восстановлено энергоснабжение в районе Кемпинга.
По всей территории Абхазии аварийные группы компании ведут восстановительные работы.
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