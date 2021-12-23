https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/na-poberezhe-abkhazii-vypal-pervyy-sneg-1036874865.html

На побережье Абхазии выпал первый снег

На побережье Абхазии выпал первый снег

В ночь на 23 декабря в Абхазии температура воздуха понизилась до минусовой отметки. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В прибрежной части Абхазии выпал первый этой зимой снег. Толщина снежного покрова местами достигает одного-двух сантиметров. Накануне ночью температура опускалась до минус трех градусов по Цельсию, днем в четверг воздух прогреется до плюс шести градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны осадки в виде кратковременного дождя или дождя со снегом.Госавтоинспекция и МЧС Абхазии предупредили водителей о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с возможностью образования гололедицы на дорогах и посоветовали воздержаться от выездов на дальние расстояния, особенно в горные районы республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-23-dekabrya-1036869754.html

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новости, погода в абхазии