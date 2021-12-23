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На побережье Абхазии выпал первый снег
09:10 23.12.2021 (обновлено: 11:06 23.12.2021)
© SputnikПервый снег в Гудауте, 23.12.2021
© Sputnik
В ночь на 23 декабря в Абхазии температура воздуха понизилась до минусовой отметки.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В прибрежной части Абхазии выпал первый этой зимой снег. Толщина снежного покрова местами достигает одного-двух сантиметров.
© Sputnik / Инал ЛазбаПервый снег в Сухуме
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© Sputnik / Инал Лазба
Первый снег в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Первый снег в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый снег в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Первый снег в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый снег в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Первый снег в Сухуме
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый снег в Сухуме
1/4
© Sputnik / Инал Лазба
Первый снег в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый снег в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый снег в Сухуме
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первый снег в Сухуме
Накануне ночью температура опускалась до минус трех градусов по Цельсию, днем в четверг воздух прогреется до плюс шести градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны осадки в виде кратковременного дождя или дождя со снегом.
Госавтоинспекция и МЧС Абхазии предупредили водителей о необходимости соблюдения правил безопасности в связи с возможностью образования гололедицы на дорогах и посоветовали воздержаться от выездов на дальние расстояния, особенно в горные районы республики.