https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/naled-i-sneg-na-dorogakh-gai-abkhazii-obratilos-k-voditelyam-ogranichit-dvizhenie-1036881360.html

Наледь и снег на дорогах: ГАИ Абхазии обратилась к водителям ограничить движение

Наледь и снег на дорогах: ГАИ Абхазии обратилась к водителям ограничить движение

Личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T13:15+0300

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой ограничить по возможности движение на летней резине, сказал в интервью радио Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба.По его словам, сложные участки дорог, где на данный момент есть наледь – в селе Верхняя Эшера, трасса в районе сел Мюссера, Блабырхуа и Отхара и в поселке Цандрыпш."Дорожные службы проводят соответствующую работу, чтобы обеспечить бесперебойное движение. Но, к сожалению, произошла ситуация по выходу из строя снегоуборочной техники, в Верхней Эшере проводятся работы по восстановлению техники. В вечернее время снова ожидается низкая температура, наледь на дорогах", – отметил Агрба.Он также сообщил, что личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный режим работы. Своими силами работники ГАИ обрабатывают республиканскую трассу песком.Батал Агрба сообщил, что на данный момент движение на республиканской трассе открыто, вместе с тем предостерег водителей от передвижений на летней резине. Также он рассказал, что на КПП "Рица" будет выставлен усиленный наряд ГАИ, чтобы они не пропускали в Рицинский нацпарк автомобили на летней резине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/mchs-abkhazii-pereshlo-na-usilennyy-rezhim-raboty-v-svyazi-s-pokholodaniem-1036875994.html

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