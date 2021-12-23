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Наледь и снег на дорогах: ГАИ Абхазии обратилась к водителям ограничить движение
Наледь и снег на дорогах: ГАИ Абхазии обратилась к водителям ограничить движение
Личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T13:15+0300
2021-12-23T13:15+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой ограничить по возможности движение на летней резине, сказал в интервью радио Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба.По его словам, сложные участки дорог, где на данный момент есть наледь – в селе Верхняя Эшера, трасса в районе сел Мюссера, Блабырхуа и Отхара и в поселке Цандрыпш."Дорожные службы проводят соответствующую работу, чтобы обеспечить бесперебойное движение. Но, к сожалению, произошла ситуация по выходу из строя снегоуборочной техники, в Верхней Эшере проводятся работы по восстановлению техники. В вечернее время снова ожидается низкая температура, наледь на дорогах", – отметил Агрба.Он также сообщил, что личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный режим работы. Своими силами работники ГАИ обрабатывают республиканскую трассу песком.Батал Агрба сообщил, что на данный момент движение на республиканской трассе открыто, вместе с тем предостерег водителей от передвижений на летней резине. Также он рассказал, что на КПП "Рица" будет выставлен усиленный наряд ГАИ, чтобы они не пропускали в Рицинский нацпарк автомобили на летней резине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/mchs-abkhazii-pereshlo-na-usilennyy-rezhim-raboty-v-svyazi-s-pokholodaniem-1036875994.html
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Наледь и снег на дорогах: ГАИ Абхазии обратилась к водителям ограничить движение
13:15 23.12.2021 (обновлено: 14:42 23.12.2021)
Личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой ограничить по возможности движение на летней резине, сказал в интервью радио Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба.
"На республиканской трассе образовалась наледь, есть покров снега, который частично затрудняет движение транспорта. К сожалению, наши транспортные средства не подготовлены к езде в зимний период времени. Не у всех автомобилей установлены зимние шины, которые крайне необходимы для безопасного движения", – подчеркнул он.
По его словам, сложные участки дорог, где на данный момент есть наледь – в селе Верхняя Эшера, трасса в районе сел Мюссера, Блабырхуа и Отхара и в поселке Цандрыпш.
"Дорожные службы проводят соответствующую работу, чтобы обеспечить бесперебойное движение. Но, к сожалению, произошла ситуация по выходу из строя снегоуборочной техники, в Верхней Эшере проводятся работы по восстановлению техники. В вечернее время снова ожидается низкая температура, наледь на дорогах", – отметил Агрба.
Он также сообщил, что личный состав Государственной автомобильной инспекции переведен на усиленный режим работы. Своими силами работники ГАИ обрабатывают республиканскую трассу песком.
Батал Агрба сообщил, что на данный момент движение на республиканской трассе открыто, вместе с тем предостерег водителей от передвижений на летней резине. Также он рассказал, что на КПП "Рица" будет выставлен усиленный наряд ГАИ, чтобы они не пропускали в Рицинский нацпарк автомобили на летней резине.