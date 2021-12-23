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МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием
МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием
В ночь на 23 декабря в прибрежной части Абхазии выпал первый снег, кое-где на дорогах образовался гололед. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T10:31+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В связи с похолоданием, выпадением снега и образованием гололедных явлений на дорогах сотрудники МЧС Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Так, подразделения ПСО Очамчыры с раннего утра 23 декабря совместно с ГАИ мониторят ситуацию на особо сложных участках автодорог в районе во избежание аварий и заторов. Сотрудники ПСО Гагры помогают в деблокировании дороги в районе поселка Цандрыпш, где из-за гололеда и выпавшего снега застряли большегрузные автомобили.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/gosavtoinspektsiya-abkhazii-predupredila-ob-ukhudshenii-dorozhnykh-usloviy-iz-za-nepogody-1036872761.html
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новости, снег, погода в абхазии
МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием
10:31 23.12.2021 (обновлено: 10:39 23.12.2021)
В ночь на 23 декабря в прибрежной части Абхазии выпал первый снег, кое-где на дорогах образовался гололед.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik.
В связи с похолоданием, выпадением снега и образованием гололедных явлений на дорогах сотрудники МЧС Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, сообщает
пресс-служба спасательного ведомства.
Так, подразделения ПСО Очамчыры с раннего утра 23 декабря совместно с ГАИ мониторят ситуацию на особо сложных участках автодорог в районе во избежание аварий и заторов.
Сотрудники ПСО Гагры помогают в деблокировании дороги в районе поселка Цандрыпш, где из-за гололеда и выпавшего снега застряли большегрузные автомобили.