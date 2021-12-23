https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/mchs-abkhazii-pereshlo-na-usilennyy-rezhim-raboty-v-svyazi-s-pokholodaniem-1036875994.html

МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием

МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием

В ночь на 23 декабря в прибрежной части Абхазии выпал первый снег, кое-где на дорогах образовался гололед. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T10:31+0300

2021-12-23T10:31+0300

2021-12-23T10:39+0300

в абхазии

новости

снег

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036875965_0:68:957:606_1920x0_80_0_0_f944e8c56345b1e83beb679eceb5af1e.jpg

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В связи с похолоданием, выпадением снега и образованием гололедных явлений на дорогах сотрудники МЧС Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Так, подразделения ПСО Очамчыры с раннего утра 23 декабря совместно с ГАИ мониторят ситуацию на особо сложных участках автодорог в районе во избежание аварий и заторов. Сотрудники ПСО Гагры помогают в деблокировании дороги в районе поселка Цандрыпш, где из-за гололеда и выпавшего снега застряли большегрузные автомобили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/gosavtoinspektsiya-abkhazii-predupredila-ob-ukhudshenii-dorozhnykh-usloviy-iz-za-nepogody-1036872761.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, снег, погода в абхазии