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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/novyy-plan-bayden-zakhotel-ostavit-rossiyu-bez-smartfonov-1036875718.html
Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T11:25+0300
2021-12-23T11:38+0300
в мире
россия
смартфоны
гаджеты
сша
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Теперь решили пойти дальше: обдумывают "чрезвычайные" меры экспортного контроля. Речь о запрете на смартфоны Apple и Huawei. Как это отразится на внутреннем рынке и ценах, выясняла Наталья Дембинская для РИА Новости.Что-то новенькоеВ начале декабря ожидающая "вторжения на Украину" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками полную изоляцию России от мировых финансов, то есть отключение от международной банковской системы SWIFT. На самом деле это обещают уже лет семь.Однако теперь действительно что-то новенькое. Как утверждает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, 21 декабря на встрече высокопоставленных американских чиновников предложили "перекрыть России доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".Речь о запрете импорта смартфонов американской Apple, а заодно и китайской Huawei — поскольку комплектующие для этого бренда разработаны в Соединенных Штатах.По словам источника агентства, официальные лица проведут "консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы добиться скоординированных усилий". А для России, подчеркивают, меры будут беспрецедентными.В Кремле от комментариев воздержались. "Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, а также автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции. Он напомнил, что Москва всегда находила выход из подобных ситуаций, несмотря на противозаконные действия Вашингтона. "По поставкам смартфонов — это выстрелить себе в ногу", — добавил сенатор.Действительно странно, ведь пострадает американская индустрия. Так, например, для Apple Россия — один из ключевых развивающихся рынков, где компания из Купертино по продажам смартфонов уступает лишь Samsung.Не отдадут своеПо данным аналитического центра GS Group, за январь — сентябрь в Россию отгрузили 3,3 миллиона смартфонов Apple. Это на 35% больше, чем за тот же период в 2020-м. До конца года, прогнозируют аналитики, показатель может превысить 4,5 миллиона — рекорд за все время присутствия бренда в стране. Для сравнения: в доковидный 2019-й продали 3,39 миллиона айфонов.У Apple по результатам 2020-го — 19,1% российского рынка в штучном выражении: Xiaomi со второго места пришлось сместиться на третье. А по доходам американцы вообще обошли все бренды, вместе взятые. Потерять столь лакомый кусок из-за причуд чиновников компания и ее партнеры явно не позволят."Подобные санкции больше похожи на фантастику. Apple тут же подаст иски в суды США, чтобы либо отменить это решение, либо компенсировать выпадающую прибыль. А следом в суды пойдут поставщики и контрагенты", — указывает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.Он добавляет, что в таком случае расширится серый рынок смартфонов — ввезенных в страну неофициально.Дефицит полупроводниковДля потребителей это означает лишь одно: гаджеты опять подорожают. Может и рубль ослабеть.Цены на мобильные устройства двинулись вверх еще летом. Причина — дефицит полупроводников. Сначала это ударило по автомобилям, видеокартам, ноутбукам и бытовой технике. Потом — по смартфонам: производители сокращали производство."Поставщики компонентов недооценили скорость восстановления глобального спроса. Сказался и уход с рынка чипов попавшего под санкции китайского гиганта Huawei Kirin, который обеспечивал порядка десяти процентов мирового производства микропроцессоров", — пояснили в компании Intel. По оценкам специалистов, в ближайшее время цены не снизятся.Игроки рынка отмечают и то, что доля бюджетного сегмента смартфонов сокращается, потребители предпочитают модели подороже. Санкции могут перевернуть ситуацию. Вдобавок активизируются и производители, предлагающие сбалансированные решения по цене и "железу". Так что дефицит гаджетов россиянам точно не грозит.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210413/Nakazat-Moskvu-chto-budet-posle-otklyucheniya-Rossii-ot-SWIFT-1032207933.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/apple-nachala-prinimat-k-oplate-karty-mir-1036263456.html
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в мире, россия, смартфоны, гаджеты, сша

Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов

11:25 23.12.2021 (обновлено: 11:38 23.12.2021)
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции по окончании саммита G20 мировых лидеров 31 октября 2021 года в конференц-центре La Nuvola в европейском районе Рима
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции по окончании саммита G20 мировых лидеров 31 октября 2021 года в конференц-центре La Nuvola в европейском районе Рима - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Угрожать России "жесткими санкциями" для США традиция — от SWIFT, например, "отключают" по несколько раз в год.
Теперь решили пойти дальше: обдумывают "чрезвычайные" меры экспортного контроля. Речь о запрете на смартфоны Apple и Huawei. Как это отразится на внутреннем рынке и ценах, выясняла Наталья Дембинская для РИА Новости.

Что-то новенькое

В начале декабря ожидающая "вторжения на Украину" заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон обсуждает с союзниками полную изоляцию России от мировых финансов, то есть отключение от международной банковской системы SWIFT. На самом деле это обещают уже лет семь.
Однако теперь действительно что-то новенькое. Как утверждает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, 21 декабря на встрече высокопоставленных американских чиновников предложили "перекрыть России доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий".
Речь о запрете импорта смартфонов американской Apple, а заодно и китайской Huawei — поскольку комплектующие для этого бренда разработаны в Соединенных Штатах.
По словам источника агентства, официальные лица проведут "консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, чтобы добиться скоординированных усилий". А для России, подчеркивают, меры будут беспрецедентными.
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В Кремле от комментариев воздержались. "Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, а также автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции. Он напомнил, что Москва всегда находила выход из подобных ситуаций, несмотря на противозаконные действия Вашингтона. "По поставкам смартфонов — это выстрелить себе в ногу", — добавил сенатор.
Действительно странно, ведь пострадает американская индустрия. Так, например, для Apple Россия — один из ключевых развивающихся рынков, где компания из Купертино по продажам смартфонов уступает лишь Samsung.
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Не отдадут свое

По данным аналитического центра GS Group, за январь — сентябрь в Россию отгрузили 3,3 миллиона смартфонов Apple. Это на 35% больше, чем за тот же период в 2020-м. До конца года, прогнозируют аналитики, показатель может превысить 4,5 миллиона — рекорд за все время присутствия бренда в стране. Для сравнения: в доковидный 2019-й продали 3,39 миллиона айфонов.
У Apple по результатам 2020-го — 19,1% российского рынка в штучном выражении: Xiaomi со второго места пришлось сместиться на третье. А по доходам американцы вообще обошли все бренды, вместе взятые. Потерять столь лакомый кусок из-за причуд чиновников компания и ее партнеры явно не позволят.
"Подобные санкции больше похожи на фантастику. Apple тут же подаст иски в суды США, чтобы либо отменить это решение, либо компенсировать выпадающую прибыль. А следом в суды пойдут поставщики и контрагенты", — указывает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
Он добавляет, что в таком случае расширится серый рынок смартфонов — ввезенных в страну неофициально.
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Дефицит полупроводников

Для потребителей это означает лишь одно: гаджеты опять подорожают. Может и рубль ослабеть.
Цены на мобильные устройства двинулись вверх еще летом. Причина — дефицит полупроводников. Сначала это ударило по автомобилям, видеокартам, ноутбукам и бытовой технике. Потом — по смартфонам: производители сокращали производство.
"Поставщики компонентов недооценили скорость восстановления глобального спроса. Сказался и уход с рынка чипов попавшего под санкции китайского гиганта Huawei Kirin, который обеспечивал порядка десяти процентов мирового производства микропроцессоров", — пояснили в компании Intel. По оценкам специалистов, в ближайшее время цены не снизятся.
Игроки рынка отмечают и то, что доля бюджетного сегмента смартфонов сокращается, потребители предпочитают модели подороже. Санкции могут перевернуть ситуацию. Вдобавок активизируются и производители, предлагающие сбалансированные решения по цене и "железу". Так что дефицит гаджетов россиянам точно не грозит.
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