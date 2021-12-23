https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opershtab-rekomenduet-prodlit-zimnie-kanikuly-shkolnikov-pochti-na-mesyats-1036895102.html
Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц
Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперштаба в четверг, 23 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T21:33+0300
2021-12-23T21:33+0300
2021-12-23T21:33+0300
в абхазии
новости
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036894503_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_bb255286c3b5779f2f3ab0cff1d1e594.jpg
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше - 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава.По словам главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик, такой шаг связан в большей степени с распространением острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусной инфекцией.Также СЭС рекомендует запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе, говорится в сообщении.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшими в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом, и медучреждения уже готовятся к этому. Минздрав формирует дополнительные медицинские бригады и при необходимости в Гудаутском госпитале будут открыты дополнительные отделения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyaeva-situatsiya-po-zabolevaemosti-grippom-v-sukhume-stabilnaya-1036888332.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036894503_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d9ee37ee02e11fae2e527e3e93ffdd42.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, коронавирус - 2021
Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперштаба в четверг, 23 декабря.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik.
Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше - 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 года, сообщает
пресс-служба Минздрава.
По словам главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик, такой шаг связан в большей степени с распространением острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусной инфекцией.
Также СЭС рекомендует запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе, говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшими в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом, и медучреждения уже готовятся к этому.
Минздрав формирует дополнительные медицинские бригады и при необходимости в Гудаутском госпитале будут открыты дополнительные отделения.