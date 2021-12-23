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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opershtab-rekomenduet-prodlit-zimnie-kanikuly-shkolnikov-pochti-na-mesyats-1036895102.html
Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц
Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперштаба в четверг, 23 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше - 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава.По словам главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик, такой шаг связан в большей степени с распространением острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусной инфекцией.Также СЭС рекомендует запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе, говорится в сообщении.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшими в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом, и медучреждения уже готовятся к этому. Минздрав формирует дополнительные медицинские бригады и при необходимости в Гудаутском госпитале будут открыты дополнительные отделения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyaeva-situatsiya-po-zabolevaemosti-grippom-v-sukhume-stabilnaya-1036888332.html
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новости, коронавирус - 2021

Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц

21:33 23.12.2021
© Foto / facebook/Министерство здравоохранения Республики АбхазияМинистр здравоохранения Эдуард Бутба провел заседание Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел заседание Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Foto / facebook/Министерство здравоохранения Республики Абхазия
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Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперштаба в четверг, 23 декабря.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше - 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик, такой шаг связан в большей степени с распространением острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусной инфекцией.
Также СЭС рекомендует запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе, говорится в сообщении.
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Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшими в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом, и медучреждения уже готовятся к этому.
Минздрав формирует дополнительные медицинские бригады и при необходимости в Гудаутском госпитале будут открыты дополнительные отделения.
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