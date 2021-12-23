https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opershtab-rekomenduet-prodlit-zimnie-kanikuly-shkolnikov-pochti-na-mesyats-1036895102.html

Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц

Оперштаб рекомендует продлить зимние каникулы школьников почти на месяц

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперштаба в четверг, 23 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше - 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава.По словам главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик, такой шаг связан в большей степени с распространением острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусной инфекцией.Также СЭС рекомендует запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе, говорится в сообщении.Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшими в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом, и медучреждения уже готовятся к этому. Минздрав формирует дополнительные медицинские бригады и при необходимости в Гудаутском госпитале будут открыты дополнительные отделения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyaeva-situatsiya-po-zabolevaemosti-grippom-v-sukhume-stabilnaya-1036888332.html

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