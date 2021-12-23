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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyaeva-situatsiya-po-zabolevaemosti-grippom-v-sukhume-stabilnaya-1036888332.html
Беляева оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в Сухуме
Беляева оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в Сухуме
Вакцинация от гриппа в республике началась в начале ноября. В этом году прививают "Грипполом", который разрешен даже детям с 6 месяцев. Однако темпы вакцинации... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T17:53+0300
2021-12-23T18:17+0300
в абхазии
новости
грипп
сухум
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Ситуация по заболеваемости гриппом в Сухуме стабильная, об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.По ее словам, в столице пока еще не массовая заболеваемость, были установлены всего несколько лабораторно подтвержденных случаев гриппа А."Более тяжелая ситуация у нас, как правило, развивается во второй половине января и первой половине февраля. Это стабильное время для вспышки вируса гриппа. В гриппе А имеется около пяти подтипов, какой именно подтип не устанавливалось, поскольку диагноз устанавливался на основании экспресс-тестов, которые говорят только о том, что грипп есть или нет, и штамм А или В. Лабораторно подтвержденных случаев немного, грипп устанавливается клинически. Клинически тоже идут больше диагнозы ОРЗ и ОРВИ", - пояснила Беляева.В случае превышения эпидпорога, по словам Беляевой, в республике могут закрыть отдельные школы на карантин или же продлить школьные каникулы, чтобы дети не передавали друг другу инфекцию."Продлевать школьные каникулы или нет, будет зависеть от эпидситуации. Мы будем смотреть на количество обращений в детские поликлиники и больницы, будем смотреть как часто, из каких школ и так далее. Возможно это будет, возможно, это затронет отдельные школы и так далее. Пока я не могу сказать. До превышения эпидпорога пока далеко", - отметила она.Грипп передается воздушно-капельным путем. Поэтому в группе риска все те, кто посещают массовые мероприятия и не ограничивают свои контакты.Если человек, недавно перенесший коронавирусную инфекцию, заразится гриппом, то для него заболевание будет протекать в более сложной форме - иммунная система ослаблена, и организм хуже борется с вирусом."Если человек переболел в тяжелой форме и если применялись препараты типа актемры и артлегии, то этот человек находится в группе максимального риска. Он будет болеть тяжело", - подчеркнула Алла Беляева.По ее словам, грипп от коронавируса отличить без сдачи теста практически невозможно, поэтому необходимо сдать ПЦР-анализ."Грипп характеризуется тяжелым началом. Грипп, как правило, сразу начинается высокой температурой 38-39, сильная головная боль, быстро присоединяется кашель. В любом случае человеку, у которого начались сходные симптомы, необходимо соблюдать постельный режим, получать обильное питье. Если температура выше 38 градусов, тогда нужно применять жаропонижающие. На фоне всего этого нужно обратиться к врачу. У нас очень часто люди в таком состоянии выходят на работу. Такое делать нельзя. Нужно дать организму качественно бороться с вирусом и не распространять инфекцию”, - рекомендовала главный санитарный врач столицы.Две инфекции, которые идут параллельно, как отметила Беляева, ухудшают эпидситуацию в целом.Вакцинация от гриппа в республике началась 3 ноября. В этом году прививают "Грипполом", который разрешен даже детям с 6 месяцев. Однако темпы вакцинации в столице небольшие. За все время иммунизацию в Сухуме прошли всего 765 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/v-abkhazii-nachalas-vaktsinatsiya-ot-grippa-1036172385.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/simptomy-pri-omikrone-mogut-poyavitsya-uzhe-cherez-den-zayavil-ekspert-1036874285.html
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новости, грипп, сухум

Беляева оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в Сухуме

17:53 23.12.2021 (обновлено: 18:17 23.12.2021)
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВакцинация от гриппа в Краснодаре
Вакцинация от гриппа в Краснодаре - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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Вакцинация от гриппа в республике началась в начале ноября. В этом году прививают "Грипполом", который разрешен даже детям с 6 месяцев. Однако темпы вакцинации в столице небольшие. За все время иммунизацию в столице прошли всего 765 человек.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Ситуация по заболеваемости гриппом в Сухуме стабильная, об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.
По ее словам, в столице пока еще не массовая заболеваемость, были установлены всего несколько лабораторно подтвержденных случаев гриппа А.
"Более тяжелая ситуация у нас, как правило, развивается во второй половине января и первой половине февраля. Это стабильное время для вспышки вируса гриппа. В гриппе А имеется около пяти подтипов, какой именно подтип не устанавливалось, поскольку диагноз устанавливался на основании экспресс-тестов, которые говорят только о том, что грипп есть или нет, и штамм А или В. Лабораторно подтвержденных случаев немного, грипп устанавливается клинически. Клинически тоже идут больше диагнозы ОРЗ и ОРВИ", - пояснила Беляева.
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В случае превышения эпидпорога, по словам Беляевой, в республике могут закрыть отдельные школы на карантин или же продлить школьные каникулы, чтобы дети не передавали друг другу инфекцию.
"Продлевать школьные каникулы или нет, будет зависеть от эпидситуации. Мы будем смотреть на количество обращений в детские поликлиники и больницы, будем смотреть как часто, из каких школ и так далее. Возможно это будет, возможно, это затронет отдельные школы и так далее. Пока я не могу сказать. До превышения эпидпорога пока далеко", - отметила она.
Грипп передается воздушно-капельным путем. Поэтому в группе риска все те, кто посещают массовые мероприятия и не ограничивают свои контакты.

"Сейчас в связи с коронавирусной инфекцией мы больше года просим людей ограничить контакты, не посещать массовые мероприятия, носить маски в людных местах. И эти же мероприятия эффективны и для вируса гриппа. Поскольку механизмы передачи инфекции одинаковы. Единственное, у коронавируса есть еще контактно-бытовой путь передачи. У гриппа это не особо актуально. Поэтому в зоне риска оказываются те люди, которые посещают массовые мероприятия либо в силу служебных обязанностей, либо в силу своих личных предпочтений", - сказала главный санитарный врач столицы.

Если человек, недавно перенесший коронавирусную инфекцию, заразится гриппом, то для него заболевание будет протекать в более сложной форме - иммунная система ослаблена, и организм хуже борется с вирусом.
"Если человек переболел в тяжелой форме и если применялись препараты типа актемры и артлегии, то этот человек находится в группе максимального риска. Он будет болеть тяжело", - подчеркнула Алла Беляева.
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По ее словам, грипп от коронавируса отличить без сдачи теста практически невозможно, поэтому необходимо сдать ПЦР-анализ.
"Грипп характеризуется тяжелым началом. Грипп, как правило, сразу начинается высокой температурой 38-39, сильная головная боль, быстро присоединяется кашель. В любом случае человеку, у которого начались сходные симптомы, необходимо соблюдать постельный режим, получать обильное питье. Если температура выше 38 градусов, тогда нужно применять жаропонижающие. На фоне всего этого нужно обратиться к врачу. У нас очень часто люди в таком состоянии выходят на работу. Такое делать нельзя. Нужно дать организму качественно бороться с вирусом и не распространять инфекцию”, - рекомендовала главный санитарный врач столицы.
Две инфекции, которые идут параллельно, как отметила Беляева, ухудшают эпидситуацию в целом.

"Многие страны начинают задумываться о локдауне, кое-кто на фоне "омикрона" уже вводит локдаун. Если ситуация будет развиваться в худшую сторону, возможно, координационный штаб тоже будет рекомендовать локдаун. Но здесь я не могу сказать конкретно ничего. Все будет зависеть от развития ситуации", - добавила Алла Беляева.

Вакцинация от гриппа в республике началась 3 ноября. В этом году прививают "Грипполом", который разрешен даже детям с 6 месяцев. Однако темпы вакцинации в столице небольшие. За все время иммунизацию в Сухуме прошли всего 765 человек.
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