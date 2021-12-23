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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html
Опубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Абхазии
Опубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Абхазии
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T21:27+0300
2021-12-23T21:27+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать во всех районах Абхазии и в праздничные выходные дни, сообщает Минздрав Абхазии.Привиться можно будет 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января нового года. Забор анализов на коронавирусную инфекцию будет проводиться с 3 по 6 января (7 - 8 января – выходные дни) и с 9 по 13 января (14 - 15 января – выходные дни).С 18 ноября по 22 декабря новой партией "Спутник V" провакцинировались 2451 человек.Всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/bolee-2400-chelovek-privilos-sputnikom-v-v-abkhazii-s-18-noyabrya-1036894837.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Опубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Абхазии

21:27 23.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВакцинация против гриппа в Калининграде
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба провел заседание Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать во всех районах Абхазии и в праздничные выходные дни, сообщает Минздрав Абхазии.
Привиться можно будет 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января нового года.
Забор анализов на коронавирусную инфекцию будет проводиться с 3 по 6 января (7 - 8 января – выходные дни) и с 9 по 13 января (14 - 15 января – выходные дни).
С 18 ноября по 22 декабря новой партией "Спутник V" провакцинировались 2451 человек.
Всего от коронавируса в Абхазии привиты 14 378 человек.
Вакцинация в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
В Абхазии
Более 2400 человек привились "Спутником V" в Абхазии с 18 ноября
21:25
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