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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием юго-западного отрога обширного Сибирского антициклона. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В пятницу, 24 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег, снег с дождем, днем без осадков. В предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами, в порывах от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии