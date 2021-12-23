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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием юго-западного отрога обширного Сибирского антициклона. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T16:30+0300
2021-12-23T16:30+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В пятницу, 24 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег, снег с дождем, днем без осадков. В предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами, в порывах от 9 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от 0°С до +5°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 декабря
16:30 23.12.2021 (обновлено: 16:44 23.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием юго-западного отрога обширного Сибирского антициклона.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В пятницу, 24 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег, снег с дождем, днем без осадков. В предгорьях и горах - снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами, в порывах от 9 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -5°С до 0°С, днем от 0°С до +5°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.