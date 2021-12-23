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Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T14:40+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". – "Да-да" – и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" – сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/u-rossii-ne-bylo-planov-prisoedinit-krym-do-perevorota-na-ukraine-zayavil-putin-1036882418.html
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Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
14:40 23.12.2021 (обновлено: 14:46 23.12.2021)
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". – "Да-да" – и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" – сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.