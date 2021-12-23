https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-o-minskikh-soglasheniyakh-edinstvenno-vozmozhnye-1036884032.html

Путин о Минских соглашениях: единственно возможные

Путин о Минских соглашениях: единственно возможные

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T14:40+0300

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украина

россия

владимир путин

донбасс

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". – "Да-да" – и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" – сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/u-rossii-ne-bylo-planov-prisoedinit-krym-do-perevorota-na-ukraine-zayavil-putin-1036882418.html

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