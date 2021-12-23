Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-o-minskikh-soglasheniyakh-edinstvenno-vozmozhnye-1036884032.html
Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T14:40+0300
2021-12-23T14:46+0300
украина
россия
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036882729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0793d941aa05980968688afa6de046f2.jpg
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин."Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". – "Да-да" – и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" – сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/u-rossii-ne-bylo-planov-prisoedinit-krym-do-perevorota-na-ukraine-zayavil-putin-1036882418.html
украина
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/17/1036882729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf27f5d70272acf7e8b7342f1e65b7f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, россия, владимир путин, донбасс

Путин о Минских соглашениях: единственно возможные

14:40 23.12.2021 (обновлено: 14:46 23.12.2021)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на передовой в ДНР
Ситуация на передовой в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины – единственно возможный формат разрешения ситуации, но Украина не хочет их исполнять, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал (тогдашнего президента Украины) Порошенко. "Только не военная операция". – "Да-да" – и начал... Результат: окружение (украинских войск, в частности, под Иловайском и Дебальцево - ред.), потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чем? Не хотят исполнять!" – сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
Города России. Ялта - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
У России не было планов присоединить Крым до переворота на Украине, заявил Путин
13:46
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:02Путин про подход Запада к опасениям России: идите со своими озабоченностями
14:51Путин рассказал, в чем НАТО нагло обманула Россию
14:44Чумаков об "омикроне": надо вакцинироваться, иначе медицинская система не выдержит
14:40Путин о Минских соглашениях: единственно возможные
14:35Россия не приемлет движения НАТО на восток, заявил Путин
14:20Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада
13:46У России не было планов присоединить Крым до переворота на Украине, заявил Путин
13:38Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию
13:15Наледь и снег на дорогах: ГАИ Абхазии обратилась к водителям ограничить движение
12:55"Черноморэнерго" сообщило об авариях в электросетях Абхазии из-за непогоды
12:31Всемирный абхазо-абазинский конгресс подвел итоги работы за 2021 год
11:35Российские пограничники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию
11:25Новый план: Байден захотел оставить Россию без смартфонов
11:00Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме
10:40Турбаза: Тарба и Черных о зимнем горном туризме в Абхазии
10:31МЧС Абхазии перешло на усиленный режим работы в связи с похолоданием
10:15"Кто-то захотел прекратить пандемию": спор о происхождении коронавируса
09:40Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
09:10На побережье Абхазии выпал первый снег
08:45Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день, заявил эксперт