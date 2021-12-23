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Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-ob-otvete-nato-po-sistemam-garantiy-bezopasnosti-myach-na-storone-zapada-1036883266.html
Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада
Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Мяч сейчас находится на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности, заявил президент России Владимир Путин на... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T14:20+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Мяч сейчас находится на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, 23 декабря."Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить", – сказал Путин.Седьмого декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Комментируя инициативу о гарантиях безопасности, Путин отметил, что без всяких хитростей был поставлен вопрос – никакого продвижения НАТО на восток."Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос. Вот мы сейчас говорим о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это все значит, если это все приведет к конфликтам", – сказал Путин."Но это не наш выбор, мы этого не хотим, именно поэтому я и ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, поэтому без всяких хитростей – мы просто прямо поставили вопрос, что никого движения НАТО на восток быть не должно", – добавил президент России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-vpechatlenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036882182.html
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украина, россия, владимир путин, нато

Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада

14:20 23.12.2021 (обновлено: 14:30 23.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Мяч сейчас находится на стороне Запада для ответа по системам гарантий безопасности, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг, 23 декабря.
"Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить", – сказал Путин.
Седьмого декабря Путин и президент США Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Комментируя инициативу о гарантиях безопасности, Путин отметил, что без всяких хитростей был поставлен вопрос – никакого продвижения НАТО на восток.
"Мы должны думать о перспективах своей безопасности даже не на сегодняшний день, не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьезный вопрос. Вот мы сейчас говорим о наших планах инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Но что это все значит, если это все приведет к конфликтам", – сказал Путин.
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"Но это не наш выбор, мы этого не хотим, именно поэтому я и ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов сегодня – это стабильность и обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, поэтому без всяких хитростей – мы просто прямо поставили вопрос, что никого движения НАТО на восток быть не должно", – добавил президент России.
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