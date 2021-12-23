https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-vpechatlenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036882182.html

Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию

Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг, 23... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T13:38+0300

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря."И нас не предупреждают — не вмешивайтесь. Но мы должны реагировать", — добавил он.Он отметил, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности, "жить с оглядкой на происходящее на Украине".Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.Сейчас урегулирование в регионе тормозит неисполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня, ВСУ сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками половину своего личного состава и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/lavrov-rossiya-sposobna-obespechit-dolzhnyy-otvet-na-lyubye-provokatsii-na-ukraine-1036868177.html

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