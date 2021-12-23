https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-skladyvaetsya-vpechatlenie-chto-ukraina-gotovit-tretyu-voennuyu-operatsiyu-1036882182.html
Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию
Путин: складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг, 23... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T13:38+0300
2021-12-23T13:38+0300
2021-12-23T13:47+0300
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036854209_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7559b9a3ae0ba1a9e979bda5b9f2f058.jpg
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря."И нас не предупреждают — не вмешивайтесь. Но мы должны реагировать", — добавил он.Он отметил, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности, "жить с оглядкой на происходящее на Украине".Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.Сейчас урегулирование в регионе тормозит неисполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня, ВСУ сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками половину своего личного состава и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/lavrov-rossiya-sposobna-obespechit-dolzhnyy-otvet-na-lyubye-provokatsii-na-ukraine-1036868177.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/15/1036854209_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_6709a6d7a3f15b4624a596dbbd3e4e83.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, украина, россия
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.
"И нас не предупреждают — не вмешивайтесь. Но мы должны реагировать", — добавил он.
Он отметил, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности, "жить с оглядкой на происходящее на Украине".
"Мы должны <...> жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы", – подчеркнул глава государства.
Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.
Сейчас урегулирование в регионе тормозит неисполнение Киевом Минских соглашений: вместо отвода войск и прекращения огня, ВСУ сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками половину своего личного состава и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. Напряженность нагнетается активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.
При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Владимир Путин заявлял, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.