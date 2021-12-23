https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-rasskazal-v-chem-nato-naglo-obmanula-rossiyu-1036884275.html

Путин рассказал, в чем НАТО нагло обманула Россию

Путин рассказал, в чем НАТО нагло обманула Россию

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию "надули", сказал президент Владимир Путин, комментируя прежние обещания НАТО не двигаться на Восток. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

нато

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию "надули", сказал президент Владимир Путин, комментируя прежние обещания НАТО не двигаться на Восток."Ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот, о чем речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли", – сказал Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.В декабре Россия передала Вашингтону и Брюсселю проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, одним из ключевых предложений в которых является предоставление НАТО гарантии нерасширения на территорию Украины. Путин назвал "красными линиями" дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiya-ne-priemlet-dvizheniya-nato-na-vostok-zayavil-putin-1036883914.html

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россия, владимир путин, нато