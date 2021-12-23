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Пресс-конференция Владимира Путина. Прямая трансляция
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiya-ne-priemlet-dvizheniya-nato-na-vostok-zayavil-putin-1036883914.html
Россия не приемлет движения НАТО на восток, заявил Путин
Россия не приемлет движения НАТО на восток, заявил Путин
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.Россия передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, одним из ключевых предложений в которых является предоставление НАТО гарантии нерасширения на территорию Украины. Путин назвал "красными линиями" дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений."В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России.Перед этим Путин подчеркнул, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности для страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-ob-otvete-nato-po-sistemam-garantiy-bezopasnosti-myach-na-storone-zapada-1036883266.html
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Россия не приемлет движения НАТО на восток, заявил Путин

14:35 23.12.2021 (обновлено: 14:40 23.12.2021)
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVAВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности для страны, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, заявил президент России Владимир Путин.
Россия передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, одним из ключевых предложений в которых является предоставление НАТО гарантии нерасширения на территорию Украины. Путин назвал "красными линиями" дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
"В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос иностранной журналистки о гарантиях безопасности для России.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада
14:20
Перед этим Путин подчеркнул, что действия РФ будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности для страны.
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