https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/lavrov-rossiya-sposobna-obespechit-dolzhnyy-otvet-na-lyubye-provokatsii-na-ukraine-1036868177.html

Лавров: Россия способна обеспечить должный ответ на любые провокации на Украине

Лавров: Россия способна обеспечить должный ответ на любые провокации на Украине

Размещение украинских войск вблизи российских границ и поддержка этих действий со стороны западных стран являются нарушением условий Минских соглашений... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T14:50+0300

2021-12-22T14:50+0300

2021-12-22T14:50+0300

политика

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва не желает эскалации конфликта, но готова ответить на любые военные провокации на территории Украины. Об этом пишет РИА Новости.Дипломат процитировал президента России Владимира Путина, заявившего о том, что Россия обладает всеми возможностями для обеспечения должного, в том числе и военно-технического ответа на любые провокации. До этого Нед Прайс, официальный представитель госдепартамента США, в своем твите уверял, в дестабилизации обстановки стоит винить российскую сторону, но никак не Украину и Штаты. В ответ посольство России в Вашингтоне призвало "не сваливать с больной головы на здоровую". Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года, и до сих пор не завершился. Основой хрупкого перемирия являются Минские соглашения, подразумевающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Несмотря на договоренности, Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Открыто поддерживая украинскую сторону, США и страны НАТО занимаются проведением военных учений в Черном море и поставляют Киеву оружие и военных инструкторов. Это ведет к ухудшению обстановки в регионе. Москва полагает, что таким образом западные страны опасно приближаются к российским границам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/lavrov-nazval-dalneyshee-prodvizhenie-nato-k-granitsam-rossii-krasnoy-liniey-1036854733.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/otvet-budet-zhestkim-chto-putin-obsudil-s-generalami-1036861375.html

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политика, украина, мид рф, сергей лавров, нато, донбасс