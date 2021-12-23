https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiya-ne-soglashalas-byt-storonoy-konflikta-v-donbasse-zayavil-putin-1036885516.html

Россия не соглашалась быть стороной конфликта в Донбассе, заявил Путин

Россия не соглашалась быть стороной конфликта в Донбассе, заявил Путин

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, заявил президент РФ Владимир Путин. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T15:58+0300

2021-12-23T15:58+0300

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия – посредник, уточнил он во время своей ежегодной пресс-конференции."Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", – заявил Путин.Россия готова работать с теми силами на Украине, которые будут выстраивать добрососедские отношения с Москвой, заявил Путин.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе все еще не решен. Даже после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. В ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В то же время Россия обеспокоена переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-o-minskikh-soglasheniyakh-edinstvenno-vozmozhnye-1036884032.html

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