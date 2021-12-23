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Россия не соглашалась быть стороной конфликта в Донбассе, заявил Путин
Россия не соглашалась быть стороной конфликта в Донбассе, заявил Путин
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, заявил президент РФ Владимир Путин. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T15:58+0300
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия – посредник, уточнил он во время своей ежегодной пресс-конференции."Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", – заявил Путин.Россия готова работать с теми силами на Украине, которые будут выстраивать добрососедские отношения с Москвой, заявил Путин.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе все еще не решен. Даже после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. В ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В то же время Россия обеспокоена переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-o-minskikh-soglasheniyakh-edinstvenno-vozmozhnye-1036884032.html
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россию хотят сделать стороной конфликта в Донбассе, но она на это не соглашалась, заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия – посредник, уточнил он во время своей ежегодной пресс-конференции.
"Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", – заявил Путин.
Россия готова работать с теми силами на Украине, которые будут выстраивать добрососедские отношения с Москвой, заявил Путин.
"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами: внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, конституции Украины или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", – сказал Путин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе все еще не решен. Даже после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. В ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В то же время Россия обеспокоена переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.