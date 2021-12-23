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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/verkhovnyy-sud-doprosil-novykh-svideteley-po-troynomu-ubiystvu-1036889543.html
Верховный суд допросил новых свидетелей по тройному убийству
Верховный суд допросил новых свидетелей по тройному убийству
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 23 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T19:02+0300
2021-12-23T19:02+0300
в абхазии
новости
дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikГорящее автоНа очередном заседании были допрошены свидетели обвинения. Согласно версии гособвинения, обвиняемые подъехали к месту преступления на автомобиле марки Toyota Mark 2 белого цвета, после чего скрылись, а машину и орудия преступления, которые были в ней, подожгли на улице Деповская.Жительница Сухума Жанна Сергеева увидела, как недалеко от ее дома остановилась белая иномарка, из которой вышли двое мужчин в камуфляжной форме, осмотрели машину, вновь сели в нее и уехали.Некоторое время спустя свидетельница увидела, как также недалеко от дома горит белая машина и вызвала пожарную службу. По словам Сергеевой, номеров на авто она не заметила, как и лица людей, которые проезжали мимо ее дома.Водитель спецтранспорта Алхас Хаджимба рассказал, что после работы обычно ездит к оврагу по улице Аргун, чтобы избавляться от лишнего мусора, который скапливается в цистерне авто. В день происшествия он поступил так же.Где был Ахалая?На заседании в этот раз пытались установить место нахождения подозреваемого Дато Ахалая в день убийства. До заключения он работал в личной охране экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба.По словам старшего референта-помощника бывшего президента Эланы Адлейба, 22 ноября 2019 года на работе Ахалая она не видела. Должен ли он был работать согласно графику, она не знает.Девушка рассказала, что в этот день как обычно была на рабочем месте, а после обеда отпросилась по личным делам. Через некоторое время ей стало известно, что нужно подготовить зал для приема президентом членов Совбеза в связи с произошедшим инцидентом.В поисках экземпляра ключей от зала Адлейба позвонила Ахалая.Бывший сотрудник охраны Рауля Хаджимба Алмас Инапшба также сказал, что в день убийства на работе Ахалая не видел. Ключи от зала заседаний были у него, он их экстренно доставил на работу.Верховный суд планирует и далее допрашивать свидетелей по делу. Следующее заседание состоится во вторник, 28 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/verkhovnyy-sud-prodolzhil-dopros-svideteley-po-troynomu-ubyistvu-1036360952.html
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новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума

Верховный суд допросил новых свидетелей по тройному убийству

19:02 23.12.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба Суд по тройному убийству
Суд по тройному убийству - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Асмат Цвижба
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Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 23 декабря.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Асмат Цвижба, Sputnik

Горящее авто

На очередном заседании были допрошены свидетели обвинения. Согласно версии гособвинения, обвиняемые подъехали к месту преступления на автомобиле марки Toyota Mark 2 белого цвета, после чего скрылись, а машину и орудия преступления, которые были в ней, подожгли на улице Деповская.
Жительница Сухума Жанна Сергеева увидела, как недалеко от ее дома остановилась белая иномарка, из которой вышли двое мужчин в камуфляжной форме, осмотрели машину, вновь сели в нее и уехали.
Некоторое время спустя свидетельница увидела, как также недалеко от дома горит белая машина и вызвала пожарную службу. По словам Сергеевой, номеров на авто она не заметила, как и лица людей, которые проезжали мимо ее дома.
Суд по тройному убийству - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
В Абхазии
Верховный суд продолжил допрос свидетелей по тройному убйиству
16 ноября, 18:15
Водитель спецтранспорта Алхас Хаджимба рассказал, что после работы обычно ездит к оврагу по улице Аргун, чтобы избавляться от лишнего мусора, который скапливается в цистерне авто. В день происшествия он поступил так же.

"На встречу мне шли двое. Я не обратил особого внимания, было видно только их глаза. Я проехал мимо них. Чуть дальше живут люди, женщины стояли у калитки и показали на дым. Затем я развернулся и поехал назад, а эти двое пошли через дворы и дальше. После я уехал на стоянку", - рассказал он.

Где был Ахалая?

На заседании в этот раз пытались установить место нахождения подозреваемого Дато Ахалая в день убийства. До заключения он работал в личной охране экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба.
По словам старшего референта-помощника бывшего президента Эланы Адлейба, 22 ноября 2019 года на работе Ахалая она не видела. Должен ли он был работать согласно графику, она не знает.
Девушка рассказала, что в этот день как обычно была на рабочем месте, а после обеда отпросилась по личным делам. Через некоторое время ей стало известно, что нужно подготовить зал для приема президентом членов Совбеза в связи с произошедшим инцидентом.
В поисках экземпляра ключей от зала Адлейба позвонила Ахалая.

"Я сказала, что в городе произошло убийство, президент обратно едет на работу и, возможно, мы задержимся на работе долго. Он ничего не расспрашивал, думаю, он знал о случившемся. Просто сказал, что он не в городе и не сможет заехать на работу. Я слышала, что он за рулем, но других голосов не слышала", - рассказала она.

Бывший сотрудник охраны Рауля Хаджимба Алмас Инапшба также сказал, что в день убийства на работе Ахалая не видел. Ключи от зала заседаний были у него, он их экстренно доставил на работу.
Верховный суд планирует и далее допрашивать свидетелей по делу. Следующее заседание состоится во вторник, 28 декабря.
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