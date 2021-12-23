https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/verkhovnyy-sud-doprosil-novykh-svideteley-po-troynomu-ubiystvu-1036889543.html

Верховный суд допросил новых свидетелей по тройному убийству

Верховный суд допросил новых свидетелей по тройному убийству

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 23 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-23T19:02+0300

2021-12-23T19:02+0300

2021-12-23T19:02+0300

в абхазии

новости

дело о тройном убийстве на набережной сухума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036289668_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_00a12cecf5a2e13e7c9ec1e7aafc3255.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikГорящее автоНа очередном заседании были допрошены свидетели обвинения. Согласно версии гособвинения, обвиняемые подъехали к месту преступления на автомобиле марки Toyota Mark 2 белого цвета, после чего скрылись, а машину и орудия преступления, которые были в ней, подожгли на улице Деповская.Жительница Сухума Жанна Сергеева увидела, как недалеко от ее дома остановилась белая иномарка, из которой вышли двое мужчин в камуфляжной форме, осмотрели машину, вновь сели в нее и уехали.Некоторое время спустя свидетельница увидела, как также недалеко от дома горит белая машина и вызвала пожарную службу. По словам Сергеевой, номеров на авто она не заметила, как и лица людей, которые проезжали мимо ее дома.Водитель спецтранспорта Алхас Хаджимба рассказал, что после работы обычно ездит к оврагу по улице Аргун, чтобы избавляться от лишнего мусора, который скапливается в цистерне авто. В день происшествия он поступил так же.Где был Ахалая?На заседании в этот раз пытались установить место нахождения подозреваемого Дато Ахалая в день убийства. До заключения он работал в личной охране экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба.По словам старшего референта-помощника бывшего президента Эланы Адлейба, 22 ноября 2019 года на работе Ахалая она не видела. Должен ли он был работать согласно графику, она не знает.Девушка рассказала, что в этот день как обычно была на рабочем месте, а после обеда отпросилась по личным делам. Через некоторое время ей стало известно, что нужно подготовить зал для приема президентом членов Совбеза в связи с произошедшим инцидентом.В поисках экземпляра ключей от зала Адлейба позвонила Ахалая.Бывший сотрудник охраны Рауля Хаджимба Алмас Инапшба также сказал, что в день убийства на работе Ахалая не видел. Ключи от зала заседаний были у него, он их экстренно доставил на работу.Верховный суд планирует и далее допрашивать свидетелей по делу. Следующее заседание состоится во вторник, 28 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/verkhovnyy-sud-prodolzhil-dopros-svideteley-po-troynomu-ubyistvu-1036360952.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, дело о тройном убийстве на набережной сухума