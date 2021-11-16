https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/verkhovnyy-sud-prodolzhil-dopros-svideteley-po-troynomu-ubyistvu-1036360952.html

Верховный суд продолжил допрос свидетелей по тройному убйиству

Верховный суд продолжил допрос свидетелей по тройному убйиству

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 16 ноября. 16.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-16T18:15+0300

2021-11-16T18:15+0300

2021-11-16T18:18+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikЗаседание 16 ноября было посвящено даче показаний свидетелей, которые так или иначе стали очевидцами факта горения машины в районе улицы Деповская. По ранее озвученной версии обвинения, после совершения преступления 22 ноября обвиняемые скрылись с места, по пути Бганба и Чкадуа пересели в другую машину и были вывезены к месту проживания Бганба. В это время Дато Ахалая и неустановленное следствием лицо подожгли автомобиль Toyota и находящиеся в нем орудия преступления на улице Деповской.Горит машинаПервой показания давала жительница улицы Северная на Новом районе (находится недалеко от улицы Деповской - прим.) Ева Севонян. Она рассказала, что 22 ноября находилась дома и увидела пожар. Выйдя из дома, она увидела, что примерно в 15 метрах от дома на пустыре горит машина. Какого она была цвета и марки, женщина сказать не смогла, уточнила лишь, что автомобиль был легковой.К горящей машине подошел и сосед свидетельницы Владимир Мягкий. Он рассказал, что "в кустах, через железную дорогу" горела машина. Уже затем он увидел, как к машине подъехала милицейская машина.Житель улицы Деповская, свидетель Варлам Хиониди рассказал, что увидел дым и решил узнать, откуда он. Он увидел горящую легковую иномарку и уже намерился разобрать ее на металлолом. Мужчина подумал, что кто-то просто решил сжечь свой автомобиль.Вскоре, по словам Хиониди, к машине подъехали сотрудники милиции и он решил уйти.На заседании был зачитан протокол опроса Хиониди следователем, в котором говорится, что он свободно может писать и читать. В суде же мужчина сказал, что ни читать, ни писать не умеет. В протоколе опроса со слов свидетеля говорится, что он видел, как из светлой машины пожарные вытащили четыре сгоревших автомата. Свою подпись в протоколе свидетель подтвердил."Видно, я забыл об этом, поэтому сейчас не сказал", - сказал Хиониди.Был допрошен и пожарный, который тушил машину, Арминак Дардарян. Он рассказал, что 22 ноября на улице Деповская тушил белую машину Toyota Mark 2, которая "полностью была охвачена огнем", номера авто он не видел.Свидетель отметил, что в салон машины он не заглядывал и не помнит, изымал ли кто-то в его присутствии автоматы из машины. Однако в протоколе допроса говорится, что Дардарян у машины обнаружил четыре автомата, которые были извлечены "кем-то из сотрудников"."Сейчас я не могу точно сказать, видел я или не видел", - сказал он.Показания друзейПоследними были допрошены приятели Тимур Гургенян и Мкртыч Абухба. Гургенян рассказал, что 22 ноября 2019 года на улице Аргун Нового района он с другом "сидел и гонял голубей", которых они в качестве хобби разводят.Вскоре мужчины услышали, как недалеко от них по направлению к улице Северная проехала милицейская машина, а минут через 15 мимо в 40-50 метрах прошли двое мужчин в куртках темного цвета. Друзья предположили, что это были сотрудники милиции, которые кого-то искали. Спустя некоторое время они увидели дым от пожара.Позже мужчины участвовали в опознании вещей. Среди нескольких вещей верхней одежды они опознали одну куртку, которая, по их версии, была на одном из мимо проходящих мужчин.Прежде, чем дать первичные показания органам следствия, Гургенян и Абухба были административно задержаны и отсидели 15 суток. После того, как они отбыли срок, мужчины были допрошены в Генпрокуратуре о событиях 22 ноября 2019 года.На допросе Гургеняна и Абухба заседание было завершено. Следующий процесс пройдет во вторник 30 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036290020.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/protivorechivye-pokazaniya-sud-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036072553.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-obvinyaemym-v-troynom-ubiystve-1036009333.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума