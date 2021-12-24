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Соцпособие для одной категории инвалидов повысило Горсобрание Сухума
Соцпособие для одной категории инвалидов повысило Горсобрание Сухума
В Управлении соцобеспечения в столице Абхазии на учете состоит 191 инвалид с детства. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Инвалидам с детства первой группы, проживающим в Сухуме, повысили размер социальной выплаты до 1000 рублей, сообщается на сайте столичной администрации.Вопрос об изменении ставки социальных выплат инвалидам с детства был в повестке дня заседания городского Собрания Сухума, которое прошло накануне, 23 декабря. На заседании депутаты приняли бюджет Сухума на 2022 год. "Решением депутатов предыдущего созыва Собрания, инвалидам с детства до 16 лет выплаты были увеличены с 600 до 1000 рублей. В случаях, когда после совершеннолетия медкомиссия присваивает первую группу инвалидности, они получают лишь 600 рублей. Сегодня у нас есть возможность и им увеличить выплаты до 1000 рублей", – подчеркнул председатель Собрания Ираклий Харчилава. Он добавил, что всего на учете в Управлении соцобеспечения состоит 191 инвалид с детства первой группы.Предложение Харчилава было единогласно поддержано. Решение о повышении выплат инвалидам с детства первой группы до 1000 рублей вступает в силу с января 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/gorodskoe-sobranie-sukhuma-prinyalo-byudzhet-na-2022-god-1036895879.html
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новости, сухум

Соцпособие для одной категории инвалидов повысило Горсобрание Сухума

08:45 24.12.2021 (обновлено: 10:27 24.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Управлении соцобеспечения в столице Абхазии на учете состоит 191 инвалид с детства.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Инвалидам с детства первой группы, проживающим в Сухуме, повысили размер социальной выплаты до 1000 рублей, сообщается на сайте столичной администрации.
Вопрос об изменении ставки социальных выплат инвалидам с детства был в повестке дня заседания городского Собрания Сухума, которое прошло накануне, 23 декабря. На заседании депутаты приняли бюджет Сухума на 2022 год.
Депутаты Горсобрания приняли бюджет Сухума на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
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Городское собрание Сухума приняло бюджет на 2022 год
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"Решением депутатов предыдущего созыва Собрания, инвалидам с детства до 16 лет выплаты были увеличены с 600 до 1000 рублей. В случаях, когда после совершеннолетия медкомиссия присваивает первую группу инвалидности, они получают лишь 600 рублей. Сегодня у нас есть возможность и им увеличить выплаты до 1000 рублей", – подчеркнул председатель Собрания Ираклий Харчилава.
Он добавил, что всего на учете в Управлении соцобеспечения состоит 191 инвалид с детства первой группы.
Предложение Харчилава было единогласно поддержано. Решение о повышении выплат инвалидам с детства первой группы до 1000 рублей вступает в силу с января 2022 года.
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