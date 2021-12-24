https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/khariton-agrba-stal-obladatelem-bokserskogo-titula-ibf-european-1036909608.html

Харитон Агрба стал обладателем боксерского титула IBF European

Харитон Агрба стал обладателем боксерского титула IBF European

Соперником Харитона Агрба стал опытнейший 38-летний боксер Петр Петров, у которого на счету 50 боев на профессиональном ринге. 24.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Харитон Агрба стал обладателем вакантного титула IBF (международная боксерская ассоциация – прим.) European в первом полусреднем весе в рамках вечера бокса 24 декабря в Москве.К встрече с соперником, который представляет Испанию, спортсмен из Абхазии подошел с беспроигрышным рекордом в шесть побед, две из них одержаны досрочно – оба этих боя состоялись в 2021 году. У Петрова 50 боев - 42 победы, из них 23 нокаутом, шесть поражений и две ничьих. Все четыре последних боя он выиграл нокаутом.С самого начала поединка Харитон Агрба избрал атакующую тактику, действовал он быстро, часто его удары достигали цели. Петров же выглядел неубедительно, больше времени он проводил в обороне. За десять секунд до завершения третьего раунда Харитон Агрба нанес серию сильных ударов, отправив своего соперника в нокаут. Продолжить встречу Петров не смог, таким образом, спортсмен из Абхазии стал обладателем вакантного титула IBF European.Харитон Агрба – мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира по боксу, серебряный призер Европейских игр, двукратный призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира по боксу среди студентов, обладатель титула WBA-Fedecaribe и WBA Continental. Спортсмен родом из Гагры, в данное время живет и тренируется в Ростове-на-Дону.

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